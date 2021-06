Supermercati e negozi aperti oggi 2 giugno 2021/ Festa Repubblica: orari e città

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 2 GIUGNO 2021: LA SITUAZIONE IN ITALIA!

Supermercati aperti o chiusi nella giornata di oggi, mercoledì 2 giugno 2021? La Festa della Repubblica è nuovamente arrivata e, puntuale come un orologio svizzero, si ripropone il quesito che caratterizza ogni ricorrenza in Italia. Partiamo subito con una certezza assoluta, che deriva dalle regole attualmente in vigore con la zona gialla connessa alla pandemia di Coronavirus: non è prevista nessuna limitazione alle categorie di beni vendibili e le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Insomma, oltre al doveroso rispetto di tutte le misure atte a prevenire il contagio, non ci sono restrizioni per quanto concerne l’attività dei supermercati e, di conseguenza, salvo decisione differente adottata in piena autonomia dalle singole catene o dai punti vendita, essi rimarranno regolarmente aperti anche quest’oggi. Un esempio, in tal senso, è fornito da Esselunga, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato che tutti i suoi negozi disseminati lungo il Belpaese saranno operativi. Discorso analogo per Conad, con l’orario di chiusura che varierà dalle 19 alle 21 a seconda del punto vendita. Pam-Panorama, invece, non garantisce l’attività di tutti i suoi negozi e dunque, prima di muoversi, è meglio accertarsi dell’apertura del punto vendita oggetto d’interesse con una telefonata o un controllo su internet.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 2 GIUGNO 2021: LA SITUAZIONE A MILANO

Supermercati e negozi rimarranno dunque prevalentemente aperti quest’oggi, mercoledì 2 giugno 2021, in tutt’Italia, con alcune eccezioni legate esclusivamente a scelte effettuate dalla singola catena o dal singolo punto vendita. Qual è, peraltro, la situazione a Milano? Abbiamo effettuato per voi una ricognizione dei supermercati operativi e dei loro orari. Cominciamo da Esselunga, aperto dalle 7.30 alle 21. Seguono Pam (8-21), Coop (9-19.30), Conad (9-19), Lidl (7.30-21.30), Bennet (8.30-20.30), Carrefour (8-22), Unes (U2 e Viaggiator Goloso, 8-22). Non si tratta, tuttavia, delle sole aperture che si registreranno quest’oggi all’ombra del Duomo; infatti, anche i grandi negozi e i centri commerciali potranno rimanere aperti. Nello specifico, a Milano, è il caso di Unieuro, operativo dalle 10 alle 20, Trony (9-20), Expert (orari variabili a seconda del punto vendita di riferimento), Decathlon (10.15-20) e Ikea (9-21). Insomma, anche in occasione della Festa della Repubblica, i principali servizi nel capoluogo lombardo saranno garantiti.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI 2 GIUGNO 2021 A ROMA

Anche a Roma supermercati e negozi rimarranno aperti in questo mercoledì 2 giugno 2021, giorno che coincide con la Festa della Repubblica, inclusi i centri commerciali. Partendo dai supermarket, essi dovrebbero essere regolarmente operativi, anche se, per averne la certezza assoluta, il consiglio è quello di consultare i siti internet di riferimento di ogni singola catena. Un’informazione più precisa è giunta in merito all’Esselunga del Prenestino, l’unico della Città Eterna, che effettuerà un’apertura straordinaria dalle 9 alle 20. Passando invece ai centri commerciali e ai relativi ipermercati, gli orari sono i seguenti: Roma Est (galleria commerciale 10-21, ipermercato 8-21); Maximo (galleria 9.15-22, ristorazione 9.15-22.30); Gran Roma: (negozi 10-21, ristoranti 10-22); Porta di Roma (negozi 10-21, bar e ristoranti dalle 8, servizi 9-21, ipermercato Conad 8-20); Parco Commerciale Da Vinci, Fiumicino (10-21); Outlet Castel Romano (9.15-21); Euroma 2 (ristorazione 10-22, negozi 10-21, ipermercato 9-21); Aura (negozi 9-30-20.30, ristoranti 9-23, Ipermercato 8-21); Outlet Valmontone (10-21).



