Supermercati e negozi aperti, Pasquetta 2021/ Orari Roma e Milano, lista catene

I supermercati nel giorno di Pasquetta 2021 saranno aperti o chiusi? Una domanda più che lecita, questa, che giunge in occasione della decisione del governo di mettere l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, precisamente da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Ad ogni modo, i negozi di alimentari, dunque i supermercati resteranno aperti stando a quanto previsto dal decreto. Tuttavia non tutte le catene hanno deciso di aderire alle aperture nel giorno festivo di Pasquetta 2021 che dunque non prevede aperture uniformi in tutta Italia. A contestare la decisione di restare aperti nella giornata di lunedì 5 aprile sono diverse sigle sindacali del commercio – Filcams, Fisascat e Uiltucs – che come riferisce Corriere della Sera, hanno voluto porre l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori dei supermercati che “da oltre un anno, continuano a garantire l’approvvigionamento di beni di prima necessità come lo sono i generi alimentari”, auspicando a tal fine la chiusura anche dei supermercati nelle giornate di festa.

Se nel giorno di Pasqua la situazione è stata più complicata, migliore sarà quest’oggi, giorno di Pasquetta. La catena Esselunga resterà aperta ma con orario ridotto, dalle 8 alle 14. Stessa decisione per quanto riguarda i supermercati Pam d’Italia, aperti generalmente dopo la chiusura domenicale (si consiglia di consultare l’elenco dei punti vendita). Le Coop resteranno quasi interamente chiuse con piccole eccezioni come ad esempio a Roma, dove saranno aperte ma con orari ridotti (8.30-13). Aperti anche i negozi Lidl (9-13) mentre gli Unes potrebbero subire variazioni a seconda delle Regioni e dei negozi.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI, PASQUETTA 2021 A ROMA

Dopo aver dato uno sguardo generale alla situazione dei supermercati aperti a Pasquetta 2021 e delle varie catene in Italia, qual è la situazione specifica per le città di Roma e Milano? Per quanto riguarda la Capitale, chi sarà alla ricerca di un supermercato aperto potrà recarsi presso il Conad Superstore di via dei Sampieri 92 che garantisce l’apertura dalle 8.30 alle 20.30. Lo stesso vale per Auchan di via Alberto Lionello 201, aperto dalle 9 e fino alle 19. Nessuna chiusura nel lunedì di festa per il supermercato Todis di via Portuense che resterà aperto dalle 7.45 e fino alle 21. Alla medesima ora chiuderà i battenti anche il Doc di via Fosso del Torrino. Il centro commerciale I Granai di via Mario Rigamonti 100 resterà regolarmente aperto e così alcuni negozi in esso presenti tra cui il MC Donald’s che garantirà il servizio ai propri clienti tra le 12 e le 20. Aperto anche il negozio Oviesse in via Emanuele Carnevale per gli irriducibili dello shopping che per Pasquetta non avranno di meglio da fare se non fare incetta di acquisti.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI, PASQUETTA 2021 A MILANO

Come sarà invece la situazione supermercati e negozio aperti a Pasquetta 2021 nel capoluogo Lombardo? A Milano nella giornata di festa di oggi, lunedì 5 aprile, non sarà semplicissimo trovare un negozio aperto nel quale concedersi qualche ora di rilassante shopping. Tuttavia, chi avrà bisogno di fare un salto nel vicino supermercato, potrà trovare aperta l’Esselunga di via Giorgio Washington 55, che garantirà il servizio fino alle ore 21 anche nel giorno festivo. Aperto anche il supermercato Coop di via Arona 18 che aprirà alle 8.00 per abbassare le saracinesche alle 20.00. Il Pan di viale Olona chiuderà invece un’ora dopo alle 21.00. A restare aperto anche l’Unes di via Lazzaro Spallanzani ed il Carrefour Market di Piazza Antonio Gramsci (fino alle 22) che garantiranno di terminare gli acquisti appena in tempo per organizzare la cena in famiglia che andrà a concludere le brevi feste pasquali trascorse in zona rossa.

