Supermercati, nuovi orari per Coronavirus/ Esselunga e Carrefour: aperture ridotte

Da diverse ore sono state annunciate nuove misure per far fronte all’emergenza Coronavirus che prevedrebbero anche una stretta sui supermercati. Dopo le indiscrezioni delle passate ore che ipotizzavano riduzioni di orari e chiusure nel weekend, arriva il chiarimento da Palazzo Chigi: “I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana”. Tuttavia Veneto e Lazio avrebbero preso le proprie decisioni per quanto riguarda le aperture. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato un’ordinanza che impone la chiusura dei negozi la domenica e nei giorni festivi. Nel Lazio gli orari previsti dal lunedì al sabato sono 8.30-19, mentre la domenica 8.30-15. In Lombardia e nelle altre Regioni al momento non ci sarebbero limitazioni sul fronte degli orari. Tuttavia, la catena di supermercati Esselunga fino al prossimo venerdì 3 aprile ha deciso in maniera autonoma che per i negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana la chiusura nei giorni feriali sarà anticipata alle 20 e la domenica invece sarà rispettato l’orario 8-15. In merito ai supermercati, anche Carrefour ha annunciato nei giorni scorsi la riduzione degli orari di lavoro fino al 29 marzo.

SUPERMERCATI, I NUOVI ORARI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Orari dei supermercati ridotti per Esselunga che da domani, sabato 21 marzo, ha annunciato di procedere così “per un servizio più efficace e in sicurezza”. In una nota ufficiale si legge che “In attesa di eventuali disposizioni governative Esselunga razionalizza gli orari di apertura dei suoi punti vendita per garantire ulteriore sicurezza alla clientela e ai suoi collaboratori e contribuire a ridurre il flusso delle persone fuori casa”. Decisione che andrà avanti fino al 3 aprile “nei negozi in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana nei giorni feriali verrà anticipata alle ore 20 la chiusura e la domenica l’orario di apertura sarà dalle 8 alle 15”. Nel Lazio invece saranno aperti dal lunedì al sabato 8.30-19 e la domenica 8-15. Anche Carrefour ha adottato la riduzione dei propri orari per far fronte all’emergenza coronavirus, come spiegato in una nota: “Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Carrefour Italia si è impegnata per garantire la continuità di un servizio essenziale per tutti i cittadini e assicurare, allo stesso tempo, che i propri collaboratori possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza”. I nuovi orari sono i seguenti: dalle ore 8.30 alle ore 19 durante la settimana e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica. Analogo provvedimento anche da Lidl i cui punti vendita saranno aperti dalle 8.30 alle 19 in settimana e dalle 8.30 alle 13 la domenica.



