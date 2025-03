Sono state attuate delle agevolazioni, in questi supermercati, che riguardano delle specifiche categorie di persone. Solo qui paghi la metà.

La Pasqua si sta avvicinando e i primi a prepararsi all’avvento di questa festività sono proprio i supermercati. Basta affacciarsi tra le loro corsie per vedere in vendita, sui numerosi scaffali, uova di Pasqua e colombe. Manca poco meno di un mese e già è corsa all’acquisto, tanto che milioni di persone hanno cominciato una vera e propria gara su chi li acquista per primi. La scelta è d’altronde molto variegata, dato che si può optare per delle versioni tradizionali o per delle variante arricchite da farciture squisite e molto originali. Quel che è certo è che, sulle tavole degli italiani, questi dolciumi pasquali non possono proprio mancare nei giorni di feste.

Nel frattempo, poco prima delle vacanze, è nata una nuova agevolazione che permette di pagare esattamente la metà di quello che si è speso una volta arrivati in cassa. Lo sconto non spetta però a tutti, ma solo ad una categoria di utenza che si è detta molto fortunata e che può iniziare a risparmiare già da subito.

A chi è rivolto lo sconto al 50% e come fare per ottenerlo

Al momento ci troviamo in una situazione economica molto difficile, dato che alcune persone fanno anche fatica a vivere la quotidianità per alcuni problemi finanziari. Per fortuna, molte catene di supermercati stanno però avviando una serie di agevolazioni che permettono, a dei clienti specifici, di pagare esattamente la metà in cassa. Si tratta di coloro che fanno parte della categoria degli over 60, cioè gli adulti che hanno superato l’età dei 60 anni e che ora potranno beneficiare di un Bonus che non fa restare affatto indifferenti.

Sempre più catene stanno quindi adottando le politiche di sconto per questa categoria di persone, e al momento è diventata un’iniziativa che risponde a un bisogno – sempre più crescente – di supporto economico per una fascia di popolazione vulnerabile. Queste opportunità offrono infatti un modo per risparmiare in un contesto in cui spesso diventa difficile affrontare tutte le spese quotidiane necessarie. Sono in tanti ad informarsi su questi super sconti, anche perché riguardano tante catene di supermercati che di certo vengono visitate ogni giorno da centinaia di consumatori.

In questi supermercati gli over 60 pagano la metà

La prima catena ad adottare questa politica di risparmio è proprio quella di Carrefour, che ha avviato delle offerte specifiche per i clienti anziani. Sono infatti stati attivati dei giorni speciali in cui gli over 60 hanno la possibilità di beneficiare di uno sconto del 10% su tutti i loro acquisti. Si tratta di un’offerta che viene applicata in tutti i punti vendita della catena, inclusi Carrefour Iper e Carrefour Market. In questo caso non è previsto un importo minimo di spesa, e l’offerta è resa accessibile a tutti i clienti anziani indipendentemente dalla loro situazione economica.

I supermercati Conad offrono invece il 10% di sconto per i clienti over 65, ma solo in determinate giornate. Inoltre è previsto un servizio di consegna della spesa a domicilio gratuito – una volta a settimana – per i clienti over 70 e per le persone con disabilità. In questo modo, coloro che hanno difficoltà a recarsi fisicamente nei negozi, possono ricevere i beni di prima necessità direttamente a casa. La catena Pam – con la sua Carta per Te – offre invece sconti del 10% ogni domenica per i clienti over 60, garantendo anche le consegne gratuite in altri giorni della settimana. Esselunga dà infine la possibilità di avere consegne agevolate per gli acquisti settimanali sia online che in negozio.

Come accedere agli sconti per gli over 60

Per poter usufruire di queste agevolazioni, è bene seguire delle procedure specifiche. Si devono infatti compilare dei moduli e presentare tutta la documentazione che attesti l’età anagrafica o altri dati necessari. Queste misure sono infatti importantissime perché garantiscono che i beneficiari siano chi dichiarano di essere, ma anche perché promuovono la cultura dell’inclusione indirizzata a tutti i clienti. Con queste iniziative, Carrefour, Conad, Pam ed Esselunga alleviano il peso economico degli anziani ma danno loro anche la possibilità di migliorare la propria qualità di vita nel modo più efficiente possibile.