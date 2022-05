Supermodel: testo, significato canzone dei Maneskin/ Video della nuova hit presentata all’Eurovision 2022

“SUPERMODEL”, L’ULTIMO SINGLO DEI MANESKIN PRESENTATO ALL’EUROVISION 2022

È grande l’attesa per i fan dei Maneskin: questa sera, in occasione della finale dell’Eurovision 2022, la band di Damiano David presenterà “Supermodel”. L’ultimo brano del gruppo è già disponibile sulle migliori piattaforme digitali, ma c’è grande curiosità di conoscere la performance live dei vincitori del Festival di Sanremo 2021, nonché dell’ultima kermesse canora europea.

Maneskin/ Perchè Macron chiese la squalifica lo scorso anno all'Eurovision?

MANESKIN: SIGNIFICATO “SUPERMODEL”

Passiamo all’analisi e al significato di “Supermodel” dei Maneskin, canzone che arriva dopo il successo di “We’re gonna dance on gasoline”. Edito per Epic Music Italy, il brano della band italiana è stato scritto dai quattro componenti insieme a Justin Tranter, Max Martin, Rami Yacoub e Sylvester Willy Silversteen, con la produzione di Rami Yacoub, Max Martin e Sly. L’ultimo brano della band racconta l’amore tossico per una ragazza, una modella degli anni Novanta che è capace di lasciarsi andare ai vizi, come quello per le droghe ed il controllo degli uomini.

Ethan Torchio è fidanzato?/ Il batterista dei Maneskin abbracciato a Laura

Intervenuti ai microfoni di Deejay chiama Italia, i Maneskin hanno rivelato di aver sviluppato il concept del brano “Supermodel” ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato nel periodo trascorso in America, per la precisione a Los Angeles. Il brano ha tutto il rock della band e rappresenta una grande prova di maturazione, frutto di una identità ormai sigillata. “Abbiamo scritto supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze”, ha spiegato Damiano David a Radio Deejay: “Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio supermodel: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai”.

Victoria De Angelis è fidanzata?/ "Vivo la mia sessualità in maniera molto naturale"

TESTO “SUPERMODEL” DEI MANESKIN

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don’t love her back

When she’s upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she’s got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, more than money and cigarettes

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Alone at parties, she’s working around the clock

When you’re not looking, she’s stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I’ll pay for that

She’s a 90’s supermodel

Yeah, she’s a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She’ll never love you, you just look a bit like her dad

Every night’s a heartbreak

Hey, don’t think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock’n’roll

Eh, huh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

She’s a 90’s supermodel, uh-uh-uh

Okay

NON TI PERDERE IL VIDEO DI “SUPERMODEL”













© RIPRODUZIONE RISERVATA