Superquark/ Anticipazioni 10 luglio Rai 1: Olimpiadi Tokyo e Museo Egizio di Torino

Mercoledì 10 luglio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la scienza e l’informazione. Piero Angela conduce così la terza puntata del programma scientifio più apprezzato dal pubblico italiano, Superquark che, come nelle precedenti puntate, anche questa sera si aprirà con il documentario della BBC che, questa sera, sarà dedicato ai leoni. Le telecamere di Superquark hanno ripreso la battaglia di due leonesse che si ritrovano sole e devono proteggere ciò che rimane del branco ovvero otto cuccioli. La serata continuerà con le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno il prossimo anno. Superquark mostrerà la fase di preparazione degli atleti italiani che si ritroveranno a dover combattere per i propri sogni e quelli del proprio paese. Si passerà, poi, a parlare di ambiente con il professor Enrico Giovannini economista, statistico e accedemico italiano che sarà ospite in studio di Piero Angela.

SUPERQUARK, ANTICIPAZIONI 10 LUGLIO: IL MUSEO EGIZIO E LE RUBRICHE

La terza puntata di Superquark proseguirà con un affascinante viaggio all’interno del Museo Egizio di Torino, alla scoperta dell’archeologia invisibile. Spazio, poi, alla tecnologia, valido aiuto per le forze dell’ordine nella cattura dei ladri e nella soluzione dei casi giudiziari più difficili. Si parlerà, poi, di incendi, causati anche dall’innalzamento della temperatura terrestre e della zanzara tigre che, come ogni estate, torna a disturbare il sonno degli italiani. Come sempre, poi, la parte finale della puntata sarà dedicata alle rubriche. In “Dietro le quinte della storia” con il professor Alessandro Barbero si parlerà dei prigionieri italiani in Russia durante la Prima Guerra Mondiale. Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica “la scienza in cucina” saranno spiegate le preziose proprietà dell’olio d’oliva e, infine, sarà affrontato uno spinoso problema: l’uovo fa davvero male per il colesterolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA