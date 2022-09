Supersmart Poste Italiane/ Nuova offerta con tassi di interesse maggiorati

Supersmart di Poste Italiane è la nuova proposta per consentire ai cittadini di poter risparmiare grazie agli interessi maggiorati al 2%. Tutto ciò è possibile grazie al deposito presso il libretto postale di risparmio, strumento finanziario più antico di Italia.

Il libretto postale per la prima volta venne istituito nel 1876 dal ministro delle finanze Sella, dando vita alle Casse di Risparmio Postali. Seppur l’offerta Supersmart di Poste Italiane possa sembrar conveniente, molti anni fa gli interessi erano di gran lunga superiori, stiamo parlando dell’8% contro lo 0,001% attuale.

L’offerta Supersmart di Poste Italiane: come funziona

I possessori di libretto postale o libretto postale sotto forma di card, potranno usufruire dell’offerta Supersmart Premium 270 giorni. Poste Italiane ha pensato bene di far godere del 2% di interessi a tutti coloro che decideranno di depositare i loro risparmi in questo strumento finanziario.

La richiesta può esser effettuata online sul loro sito web ufficiale, a patto che sul loro libretto si abbia una nuova liquidità. Per nuova liquidità facciamo riferimento a dei soldi che vengono depositati tramite bonifico bancario, assegno o qualsiasi altro mezzo purché ci sia la stessa intestazione del libretto Smart.

L’accredito dovrà esser presente a partire dal 16 settembre e entro e non oltre il 26 ottobre 2022. In caso contrario non sarà possibile usufruire dell’offerta Supersmart di Poste Italiane, ma di un’alternativa.

L’offerta prende il nome di Supersmart Premium 270 in quanto questo numero fa riferimento alla durata complessiva pari a 270 giorni di investimento. Gli interessi annui lordi – come abbiamo già accennato – ammonta al 2%.

Chi non avesse nuova liquidità da mettere sul libretto, potrà usufruire dell’alternativa Supersmart 360 giorni. Al contrario della promozione precedente, i beneficiari di quest’ultima avranno una durata totale di un anno, ma degli interessi più ridotti, ovvero l‘1% lordo annuo.

In entrambi i casi sarà possibile ritirare i risparmi in quanto Supersmart di Poste Italiane non ha nessun tipo di vincolo.











