Supertreno a levitazione magnetica Maglev/ Da Pechino a Shangai come in aereo: due ore e mezza

Il supertreno Maglev è l’invenzione cinese che permetterà di raggiungere Shangai da Pechino alla stessa durata (o poco più), di quanto avremmo raggiunto la località in aereo: in solamente due ore e mezza si potranno percorrere più di 1.000 km.

Maglev è costruito (tanto per fare un esempio), sulla base conosciuta come fenomeno del magnetismo. Infatti, il mezzo super veloce si basa sul funzionamento della cosiddetta “levitazione magnetica“, un processo che garantisce il supporto tramite l’elettrodinamica, permettendo al supertreno di muoversi ad una velocità impressionante, pur non avendo l’appoggio delle rotaie.

Supertreno Maglev: da dove parte?

Il supertreno Maglev è raggiungibile tramite la stazione dell’omonimo mezzo. Nello specifico, questa stazione può essere raggiunta a piedi (per il suo breve tragitto), dopo essere atterrati o aver raggiunto l’aeroporto di Shangai, Pudong.

Riconoscere Maglev non è difficile: una volta giunti alla stazione in cui è localizzato, il supertreno è bianco, molto basso ed è come se fosse “sospeso in aria“. La costruzione di questo bolide venne affidata a Siemens 22 anni fa, anno in cui venne ufficializzata la vittoria dell’appalto.

L’intero «pacchetto» però, venne consegnato soltanto il 31 dicembre del 2022, decifrando come “inizio ufficiale dell’attività”. Gli interni godono di ottimi spazi, poltrone molto confortevoli e soprattutto, una velocità inaudita: Maglev può arrivare a 431 orari, riducendo progressivamente la velocità in prossimità della stazione di arrivo.

Supertreno Maglev: la sfida di CRRC “contro” gli aerei

L’ultimo supertreno Maglev è sempre più evoluto, proprio come comunicato dai tecnici della CCR Corporation Limited, l’intenzione è quella di favorire la mobilità, cercando il connubio perfetto tra i cittadini in cerca della velocità e della comodità, unito al minor impatto ambientale e costi più inferiori.

D’altronde, il concetto di levitazione magnetica nasce proprio dall’esigenza di ridurre le spese oggigiorno molto ingenti riguardo al funzionamento sulle rotaie. La miglior tratta sarebbe Shanghai-Hangzhou, che il supertreno raggiungerebbe in due ore e mezzo rispetto alle tre dell’aereo e le 12 della macchina.











