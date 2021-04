Supervivientes 2021, 2a puntata/ Concorrenti e diretta streaming: Valeria Marini al televoto?

Giovedì 15 aprile, in Spagna, torna l’appuntamento con Supervivientes 2021, l’edizione spagnola della nostra Isola dei Famosi che, per l’edizione 2021, vede tra i concorrenti Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Supervivientes viene trasmesso il martedì, il giovedì e la domenica da Telecinco, alle 22. La location dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi è l’Honduras da dove va in onda anche il reality trasmesso da Ilary Blasi. Come accaduto nelle precedenti edizioni, Supervivientes ha dato subito vita ad interessanti dinamiche. Cosa accadrà, dunque, nel corso della puntata in onda questa sera e che può essere seguita in streaming attraverso l’abbonamento a Mitele Plus International?

Amici 2021 Serale/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 17 aprile: fuori Deddy?

Al centro della nuova puntata di Supervivientes ci sarà sicuramente la disavventura di Valeria Marini e di altre naufraghe che si sono sentite male dopo aver mangiato un uovo crudo che i concorrenti avevano acquistato durante una prova ricompensa. Valeria Marini, sempre più protagonista in Honduras, conquisterà la scena anche questa sera? Non è da escludere, tuttavia, la nomination di Valeria Marini che potrebbe pagare proprio la scelta di mangiare un uovo crudo insieme ad altri naufraghi.

Rosa di Grazia, Amici 2021: "Ricevo minacce di morte"/ "Non ho fatto niente di male!"

Flirt per Gianmarco Onestini a Supervivientes 2021?

Gianmarco Onestini, dopo aver superato la nomination, sta conquistando consensi tra i concorrenti di Supervivientes 2021. In particolare, il fratello di Luca Onestini sta provando a conquistare il cuore della bellissima Melyssa Pinto che in Spagna è conosciuta per aver partecipato all’edizione spagnola di Temptation Island. Gianmarco si sta avvicinando sempre di più a Melyssa e c’è già chi punta sulla formazione della coppia. Diventato ormai una vera star del reality, Gianmarco Onestini sbaraglierà la concorrenza degli altri concorrenti?

Tommaso Zorzi "Amicizia con Oppini? Speciale e intima"/ "Gli racconto tutto e.."

Supervivientes 2021: i concorrenti e come seguirlo in streaming

Supervivientes, che va in onda in Spagna su Telecinco, è disponibile in streaming su telecinco.es nella sezione En Directo. La prima puntata, in onda giovedì 8 aprile alle ore 22, è visibile in Italia attraverso l’abbonamento a Mitele Plus International, il servizio tramite il quale è possibile seguire le più note trasmissioni Mediaset in onda nei paesi stranieri. Oltre a Gianmarco Onestini e Valeria Marini, in Honduras, ci sono: Augustin Bravo, Alejandro Albalá, Alexia Rivas, Antonio Canales, Carlos Alba, Lara Sajen, Lola, Marta Lopez, Melyssa Pinto, Olga Moreno, Omar Sanchez, Palito Dominguin, Sylvia Pantoja, Tom Brusse.



© RIPRODUZIONE RISERVATA