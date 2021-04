Supervivientes 2021/ Concorrenti e diretta streaming dell’Isola dei Famosi spagnola

Questa sera, giovedì 8 aprile, l’Isola dei Famosi non andrà in onda. In Honduras sono in arrivo nuovi concorrenti ma non per il reality italiano. Parte infatti stasera la nuova edizione di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola che si svolge proprio nelle vicinanze dei luoghi in cui si trova il cast italiano. Per chi fosse curioso di conoscere il cast di questa edizione e di seguire il reality spagnolo, in questo articolo vi daremo tutte le informazioni necessarie.

Partiamo allora col rispondere al primo quesito: come seguire Supervivientes? Chiaramente non è possibile seguire il programma nella Tv italiana, l’unica soluzione è lo streaming. Tuttavia, anche in questa seconda opzione, non si tratta di un servizio gratuito, essendo necessario un abbonamento.

Supervivientes 2021: i concorrenti e come seguirlo in streaming

Supervivientes, che va in onda in Spagna su Telecinco, è disponibile in streaming su telecinco.es nella sezione En Directo. La prima puntata, in onda giovedì 8 aprile alle ore 22, è visibile in Italia attraverso l’abbonamento a Mitele Plus International, il servizio tramite il quale è possibile seguire le più note trasmissioni Mediaset in onda nei paesi stranieri. Arrivando ai concorrenti in gara quest’anno, in Honduras ci sarà: Augustin Bravo, Alejandro Albalá, Alexia Rivas, Antonio Canales, Carlos Alba, Lara Sajen, Lola, Marta Lopez, Melyssa Pinto, Olga Moreno, Omar Sanchez, Palito Dominguin, Sylvia Pantoja, Tom Brusse. Nel cast anche due volti noti italiani: Gianmarco Onestini (fratello di Luca Onestini, al suo secondo reality in Spagna), e Valeria Marini.

