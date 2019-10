Supplica alla Madonna di Pompei 2019/ Diretta video 6 ottobre: testo della preghiera

Due giorni dopo la grande festa della Chiesa per il Beato Bartolo Longo, si celebra oggi la Supplica alla Madonna di Pompei (letteralmente, “Supplica alla Vergine del Rosario”): si festeggia tradizionalmente ogni 8 maggio e ogni prima domenica d’ottobre e riguarda la festa – seguita e accompagnata da migliaia di fedeli pellegrini in arrivo da ogni parte d’Italia e del Mondo – voluta originariamente dal Beato Bartolo Longo. L’ex avvocato, laico, introdusse il culto nel 1883 per cercare di risolvere gli animi saturi di sofferenze della povera gente di quel tempo. Un saluto e una richiesta di protezione alla Vergine del Rosario, festeggiata poi tanto durante la costruzione della Basilica di Pompei (a Lei dedicata) quanto appunto nelle prime domeniche d’ottobre, proprio come oggi: negli anni seguenti al Concilio Vaticano II ha rivisto il testo e sono stati eliminati gli accenti più sinceri ma anche meno influenti per la dottrina cattolica mariana della spiritualità del beato Bartolo Longo. Oltre a catechizzare la povera gente verso la fine dell’Ottocento, l’avvocato “birichino” (come amava definirsi) cominciò, su consiglio e appoggio del vescovo di Nola, ad erigere la nuova chiesa dedicata alla madonna del Rosario ponendo all’interno un’immagine sacra da venerare che ritraeva la Vergine del Rosario.

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI, IL TESTO DELLA PREGHIERA

Il rito della Supplica – ovvero la preghiera di dedicazione alla Madonna del Rosario di Pompei – si svolge come sempre sul sagrato della Basilica mariana e trasmesso in diretta televisiva, a partire dalle 10.30, da Canale 21, e in diretta streaming video sul portale Facebook del Santuario mariano. La celebrazione della Santa Messa vede la guida del

Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, monsignor Stefano Russo, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica, mentre la recita della Supplica segue la celebrazione (attorno alle ore 12). In un particolare passaggio della preghiera – che qui sotto trovate integralmente – si scorge un passaggio tutt’altro ancora attualissimo in riferimento al valore fondante della misericordia per il popolo di tutti noi peccatori o novelli “pagani” che si rivolgono a Dio e alla Santa Madre nella Supplica alla Madonna: «siamo meritevoli dei più aspri castighi, * ma Tu ricordati * che, sul Golgota, * raccogliesti, col Sangue divino, * il testamento del Redentore moribondo, * che ti dichiarava Madre nostra, * Madre dei peccatori. Tu dunque, * come Madre nostra, * sei la nostra Avvocata, * la nostra speranza. * E noi, gementi, * stendiamo a te le mani supplichevoli, * gridando: Misericordia».

