DAL CONCLAVE A POMPEI: LA SANTA MESSA CON LA SUPPLICA CELEBRATA DAL DECANO DEI CARDINALI,

C’è un filo diretto che collega la giornata della Supplica alla Madonna di Pompei, la Santa Messa Pontificale e il Conclave in corso in Cappella Sistina: appena 24 ore dopo la Santa Messa “Pro Eligendo” del Pontefice romano, è lo stesso Decano dei Cardinali – il Card. Giovanni Battista Re – a celebrare la Santa Messa Pontificale in diretta dal Piazzale del Pontificio Santuario di Pompei, e leggere al termine la Supplica alla Madonna Madre di Dio.

La Chiesa di Roma ha scelto l’eminenza “più alta in grado” da inviare a Pompei, meta ogni anno di milioni di fedeli per le due date della Supplica (la prima domenica di ottobre e, per l’appunto, la giornata dell’8 maggio): il cardinale Re in quanto avente già compiuto 80 anni non può partecipare al Conclave per la nomina del prossimo Papa, ma sarà presente oggi nel Santuario campano per legare questo momento sacro e delicatissimo della vita della Chiesa con la preghiera alla Santa Madre del Signore.

Per dare idealmente il via al mese mariano per eccellenza, il Decano dei Cardinali partecipa alla recita della Supplica alla Madonna Vergine del Santo Rosario dopo aver appunto presieduto la Santa Messa di inizio Conclave e dopo che appena due settimane fa aveva celebrato i solenni funerali di Papa Francesco: come informa lo stesso Santuario mariano, è stato lo stesso Santo Padre scomparso il 21 aprile scorso a volere oggi per la Supplica di Pompei la presenza del cardinale Re. Non solo, è stato Francesco dal suo ricovero all’ospedale Gemelli lo scorso 25 febbraio a firmare il documento di promulgazione per la canonizzazione del Beato Bartolo Longo, autore del testo della Supplica e fondatore ufficiale del Santuario di Pompei.

ECCO COME SEGUIRE IN DIRETTA LA GIORNATA DA POMPEI: DA TV2000 A CANALE 21

Per poter seguire in diretta l’intera giornata sacra per le migliaia di fedeli giunte a Pompei è disponibile come sempre la diretta del locale Canale 21 (a questo indirizzo) a partire dalle ore 10.15 con il collegamento per l’inizio della Santa Messa (delle ore 10.30) e fino a mezzogiorno quando verrà recitata la celebre Supplica di Pompei. Anche Tv2000, il canale della CEI, trasmette in diretta tv e video streaming le celebrazioni da Pompei con il cardinale Re e l’arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo.

Lo streaming di Play2000 e il canale online di Tv2000 permetterà di seguire non solo la Santa Messa Pontificale nel piazzale del Santuario, ma dopo mezzogiorno sarà possibile seguire integralmente la recita della Supplica per Colei che protegge oggi come sempre il bene della Chiesa, specialmente in questo particolare momento storico di grande passaggio tra due Pontificati. Nell’omelia tenuta ieri alla Messa in San Pietro, il Card. Re ha invocato la protezione dello Spirito Santo e della Madonna per illuminare le menti e i cuori dei cardinali elettori in modo da donare un Papa «che sappia promuovere la comunione e la difesa dei sacri valori cristiani».

COS’È LA SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI E COME NASCE CON IL PROSSIMO SANTO BARTOLO LONGO. IL TESTO DELLA SUPPLICA

Forse non tutti sanno che per la Supplica alla Madonna di Pompei tutto nasce da Papa Leone XIII: nella sua Enciclica dedicata al Rosario (“Supremi Apostolatus Officio”) del settembre 1883, il Romano Pontefice aveva fatto appello al mondo cattolico per un effettivo impegno spirituale davanti ai grandi mali che adombravano la società dell’epoca e che avrebbero poi (in maniera profetica) portato ai drammi del Novecento.

Il Beato Bartolo Longo – a breve Santo per la Chiesa Cattolica – seppe cogliere quell’invito componendo la Supplica alla Madonna e fondando poi il Santuario dedicato alla Vergine Madre di Dio: la preghiera che oggi verrà recitata sul piazzale di quel Santuario vedrà l’office della Madonna di Pompei esposta proprio per consentire l’invocazione in questo anno di Giubileo e per il Conclave appena cominciato.

La Supplica alla “potente Regina del Santissimo Rosario” è un ringraziamento alla Madonna, al bene della Chiesa che si erse a salvaguardia dei valori cruciali della cristianità davanti al terrore di guerre e violenze esplose in quegli anni di fine Ottocento: scritta nel 1883, ma “entrata” in Vaticano per la prima volta nel 1915, venne particolarmente gradita da Papa Benedetto XV che era anche un grande estimatore dell’intera Opera Pompeiana. La tradizione della Messa Pontificale venne poi proseguita con tanti Papi e cardinali fino ad oggi, con la celebrazione del Decano Re.

Per leggere e recitare integralmente la Supplica alla Madonna di Pompei è qui disponibile il testo completo della traduzione italiana: “Concedi a tutti noi l’amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione”.