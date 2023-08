Supporto formazione e lavoro/ Via dall’1° settembre: come aderire chi ha perso il RdC (29 agosto 2023)

Tra pochi giorni partirà il Supporto Formazione e Lavoro, e i potenziali beneficiari dovranno farsi trovare preparati, a patto che vogliano percepire l’indennità economica di 350 euro al mese (per tutto il periodo di formazione).

Dopo lo stop al Reddito di Cittadinanza, il Governo ci prova con una misura decisamente più formativa ed interessante: i beneficiari ritenuti “occupabili”, potranno aderire a delle formazioni per entrare nel lavoro, pur ottenendo un compenso economico a soggetto, dunque non a nucleo come succedeva nel RdC, che gli permetterà di poter studiare in modo più sereno.

SINDACATI E POLITICA/ Contratti, i numeri che rivelano l'imbroglio di Landini

Supporto formazione e lavoro: quali sono i requisiti

La piattaforma idonea al Supporto formazione e lavoro, è stata confermata dal Decreto Attuativo presentato nella Gazzetta Ufficiale numero 198 del 25 agosto. La misura sarà attiva a partire dall’1° settembre, periodo in cui i potenziali beneficiari potranno far domanda direttamente all’INPS.

I NUMERI DEL LAVORO/ L'industria del turismo traina l'occupazione in Veneto

Prima di fare domanda telematica, suggeriamo di consultare i requisiti previsti dalla norma, che coinvolgerà gran parte dei ragazzi e adulti aventi tra i 18 e i 59 anni.

I requisiti sono sia meramente economici, che personali (di soggiorno). Ecco quali tra quelli in elenco, dover possedere:

Avere tra i 18 e i 59 anni d’età; Residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui 2, averci vissuto consecutivamente; Essere cittadino italiano o di un Paese EU con regolare permesso di soggiorno; Titolare del noto “status di protezione internazionale” (opzionale);

Quanto ai requisiti economici, eccoli di seguito:

Riforma pensioni 2023/ Giorgetti: "Impossibile aumentare la spesa previdenziale con questa denatalità"

ISEE familiare non superiore ai 6 mila euro annui; Valore complessivo del reddito del nucleo familiare, meno di 6.000 euro annui (cifra moltiplicata per il parametro che corrisponde alla scala di equivalenza per l’ISEE). Patrimonio immobiliare (sia in Italia che all’estero), non oltre i 30 mila euro, diverso dalla casa di abitazione dal valore IMU non superiore a 150 mila euro.

Per tutti gli altri requisiti, vi suggeriamo di leggere l’informativa del Supporto Formazione e Lavoro.

Supporto Formazione e Lavoro: come richiederlo

Il Supporto Formazione e Lavoro, come abbiamo detto sarà attivo dall’1° settembre. Ma come richiederlo alla presunta data di inizio? Gli step sono 5, e sono tutti molto semplici:

L’1° settembre, accedete al sito ufficiale INPS, e inviate la domanda telematicamente. Oppure, potrete rivolgervi ad uno dei patronati di fiducia. Iscrivetevi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, in modo tale da poter accedere alla piattaforma dedicata SIISL (per far formazione e trovare lavoro). In caso di esito positivo, dovrete sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, scegliendo e chiamando alle 3 agenzie in elenco, che vi seguiranno nella ricerca del lavoro. A questo punto, sarete convocati presso un Centro per l’Impiego, che vi inviterà a firmare il Patto di Servizio Personalizzato (dovreste aver già contattato le 3 agenzie per il lavoro selezionate al punto precedente). In questa fase saranno presentati dei progetti di utilità collettiva, che potranno coinvolgere tutti. Durante questo arco di tempo, tutte le attività saranno costantemente monitorate nel sito. L’INPS a questo punto, erogherà una indennità pari a 350 euro al mese, per un massimo di 12 mesi.

La piattaforma utile al Supporto Formazione e Lavoro, sarà – almeno come sembra – molto più efficiente della vecchia misura RdC, che a quanto pare per molti sarebbe stata un flop.

© RIPRODUZIONE RISERVATA