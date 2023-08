Supporto per la formazione e il lavoro/ Resta l’indennità anche con questo contratto (23 agosto 2023)

Le novità legate al supporto per la formazione e il lavoro sono tante, ed anche positive. Il nuovo SFL, è stato pensato dal Governo Meloni per poter aiutare quei cittadini che hanno perso il Reddito di Cittadinanza, ma che sono considerati “occupabili”.

Il supporto per la formazione e il lavoro prevede una indennità mensile pari a 350€ da destinare al singolo soggetto beneficiario (e non all’intero nucleo come con il RdC). Ma cosa succede se durante la formazione, riceviamo un’offerta di lavoro? Dipende tutto dalla durata contrattuale.

Supporto per la formazione e il lavoro e contratti per l’impiego

Il supporto per la formazione e il lavoro dev’essere una misura certamente migliorativa rispetto al Reddito di Cittadinanza. Se dapprima, le critiche mosse nei confronti della vecchia misura che in un certo modo, dava la possibilità – seppur limitatamente – di rifiutare le offerte di lavoro, ora non ci sono più scuse.

Con il nuovo SFL infatti, è possibile lavorare e non perdere il diritto all’indennità, a patto che il contratto sia fino ad un massimo di 6 mesi. In questo caso il lavoratore potrà fare la sua esperienza (per la durata dell’impiego il sussidio è sospeso), e se alla scadenza non vi è alcun rinnovo, l’INPS erogherà nuovamente l’indennità del SFL.

A confermarlo in via ufficiale è Decreto 108/2023, con cui si tutelano tutti i cittadini dall’esclusione sociale a cui potrebbero essere a rischio.

A partire dal 1° settembre partirà la cosiddetta «misura di attivazione al lavoro», definita così dal Governo, proprio perché è incentrata sulla formazione e sull’ingresso al mondo del lavoro. Una soluzione che al contrario del RdC, dovrebbe essere più strutturale e concreta.

Il supporto per la formazione e il lavoro, prevede che il soggetto non abbia un ISEE superiore a 6 mila euro, e nessun altro requisito debba permettergli di poter ricevere l’Adi, la nuova misura da integrare al posto del vecchio Reddito di Cittadinanza.











