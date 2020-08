Sure, a Italia 27 miliardi di aiuti per lavoro/ Gualtieri: “Risparmi sugli interessi”

Prendono forma gli aiuti Ue per uscire dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Questo almeno per quanto riguarda lo Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), lo strumento pensato per rispondere alla crisi del lavoro (una sorta di cassa integrazione europea). La Commissione Ue ha infatti proposto al Consiglio Ue un piano per l’attivazione di un sostegno finanziario di 81,4 miliardi di euro per 15 Paesi, tra cui l’Italia, al fine di preservare l’occupazione. Per il nostro Paese sono previsti 27,4 miliardi, cioè la quota più alta (Italia ne aveva chiesti 28,5). Una volta ottenuto il via libera del Consiglio Ue per lo Sure, gli aiuti saranno stanziati sotto forma di prestiti con interessi agevolati. «Oggi la Commissione Ue propone il primo pacchetto di 81 miliardi per Sure, il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 Paesi, 27 miliardi per l’Italia. L’Europa per il lavoro», l’annuncio su Twitter di Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia.

Oggi @EU_Commission propone il primo pacchetto di 81 miliardi per #SURE, il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 paesi, 27 miliardi per l’Italia. L’Europa per il lavoro — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) August 24, 2020



Il secondo beneficiario dello Sure è la Spagna, con 21,3 miliardi, poi seguono Polonia (11,2 miliardi) e Belgio (7,8 miliardi). In totale sono disponibili fino a 100 miliardi di euro. Stando alla proposta presentata, i prestiti andranno a Bulgaria (511 milioni), Repubblica Ceca (2 miliardi), Grecia (2,7 miliardi), Croazia (1 miliardo), Cipro (479 milioni), Lettonia (192 milioni), Lituania (602 milioni), Malta (244 milioni), Romania (4 miliardi), Slovacchia (631 milioni) e Slovenia (1,1 miliardi). Invece Portogallo e Ungheria hanno presentato richieste che sono attualmente in corso di esame.

SURE, LE REAZIONI DI AMENDOLA E GUALTIERI

Su Twitter è intervenuto anche il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, secondo cui questa svolta sullo Sure rappresenta la conferma del sostegno europeo al mondo del lavoro. Soddisfatto anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri: «La decisione di implementazione che è stata approvata oggi, e che sarà adottata a breve dal Consiglio, fa esplicito riferimento alle principali misure attuate dal Governo per sostenere il lavoro e l’occupazione». Il ministro ha, inoltre, precisato che questo finanziato, che avviene tramite l’emissione di titoli comuni europei, permette alle casse dello Stato italiano di risparmiare oltre 5 miliardi e mezzo di euro nell’arco dei 15 anni di maturità. «È l’Europa della solidarietà e del lavoro che prende forma», ha concluso Gualtieri. Come riportato dal Sole 24 Ore, lo strumento dello Sure entrerà in funzione quando tutti gli Stati membri si impegneranno in relazione a tali garanzie che devono raggiungere un importo minimo, cioè il 25% dell’ammontare massimo dei prestiti di 100 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA