Surriscaldamento iPhone 15 Pro/ Apple svela il bug e rilascia il fix con iOs 17.0.3

Chi ha notato un surriscaldamento nell’iPhone 15 Pro e Pro Max, ha pensato alle cause più plausibili legate ad un malfunzionamento del suo dispositivo. Tuttavia, nelle ultime settimane sempre più utenti hanno lamentato di questo problema, che metteva in serio pericolo la salute del melafonino.

Dopo una vastità di supposizioni (tra le più disparate), Apple nella serata di ieri giovedì 5 ottobre, non solo ha svelato e ammesso il bug relativamente al surriscaldamento, ma anche rilasciato immediatamente un update risolutivo. Sicuramente, la preoccupazione degli utenti è stata notevole.

Missioni Artemis NASA/ Prada realizzerà le nuove tute spaziali, ecco perchè

Surriscaldamento iPhone 15 Pro: cosa è successo?

Come stavamo dicendo, il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e Pro Max, ha suscitato malumori, creando pensioni e preoccupazioni a tutti coloro che hanno acquistato felicemente il loro melafonino.

Per fare un esempio, moltissimi utenti avevano associato il surriscaldamento alla scarsa ottimizzazione del nuovo chip A17 Pro, qualcun altro credendo che il problema era legato al nuovo frame in titanio e altri ancora, ad una minor dissipazione per via della forma di alcuni melafonini.

EA Sports FC 24, svelato il rating di Alessandro Del Piero/ Il Pinturicchio: “Solo 41 in difesa?!”

Ma la verità – ammessa da Apple stessa – stava in un bug inerente a iOS 17. Infatti, soltanto 7 giorni dopo il rilascio di iOS 17.0.2, la società di Cupertino ha rilasciato il fix con la versione iOS 17.0.3. L’azienda di Tim Cook, ha spiegato pubblicamente che l’update:

‘Include importanti risoluzioni di problemi, miglioramenti alla sicurezza e corregge un problema che poteva causare temperature più elevate del previsto per iPhone”.

Ma non è tutto, perché oltre a correggere il bug che provocava il surriscaldamento degli iPhone 15 Pro, è stato fixato un altro pericolo imminente che avrebbe compromesso la sicurezza dei dati di chi usava il melafonino con iOS 17.

Intelligenza artificiale in Lombardia, mercato da 120 milioni nel 2022/ Crescita del 4% dal 2021

Apple rilascia iOS 17.0.3: cos’altro risolve?

Grazie al rilascio di iOS 17.0.3, Apple oltre a risolvere il fastidioso problema relativo al surriscaldamento del melafonino, ha messo fine al pericolo che avrebbe permesso ai cybercriminali, di poter eseguire comandi – grazie ad una vulnerabilità del sistema – compromettendo l’intero device.











© RIPRODUZIONE RISERVATA