Surriscaldamento iPhone 15, problema anche dopo aggiornamento iOS 17.0.3/ Sul web ancora segnalazioni

Apple ha comunicato di aver risolto il problema del surriscaldamento dell’iPhone 15, una situazione che si è verificata in moltissimi utenti, che lamentavano appunto un’eccessiva temperatura dello smartphone durante l’utilizzo di determinate applicazioni: ma il caso è davvero chiuso? Scopriamolo insieme. Cupertino ha rilasciato nelle scorse ore l’aggiornamento al suo sistema operativo iOS numero 17.0.3, che “corregge un problema che potrebbe causare temperature più elevate del previsto per iPhone”, così come si comunicato in via ufficiale. Attraverso il firmware dovrebbero quindi scomparire i problemi di surriscaldamento degli iPhone 15 Pro e Pro Max, che nelle ultime settimane avevano creato un vero e proprio dibattito sui social.

OLTRE L'E-COMMERCE/ Il futuro (e il presente) del commercio è multicanale

L’aggiornamento è ovviamente disponibile per tutti i modelli di iPhone compatibile con iOS 17, e include anche “importanti risoluzioni di problemi” e “miglioramenti di sicurezza”. Apple aveva confermato negli scorsi giorni la presenza di un bug nel suo sistema operativo che poteva provocare un aumento della temperature degli iPhone, in particolare dei 15, escludendo comunque un problema legato alla dissipazione del calore per via della scocca in titanio. Nel contempo la multinazionale americana ha lavorato a braccetto con alcuni sviluppatori di applicazioni, fra cui Instagram e Uber, che sovraccaricherebbero in maniera eccessiva il processore A17 Pro montato sul 15.

Missione russa sulla luna fallita/ Roscosmos ha svelato il problema dello schianto

IPHONE 15 E PROBLEMA SURRISCALDAMENTO, RILASCIATO IO OS 17.0.3: E LE PRESTAZIONI?

Di conseguenza sono già state rese disponibili le versioni aggiornate sull’App Store che dovrebbero permettere di risolvere definitivamente l’inconveniente. L’analista Ming-Chi Kuo, negli scorsi giorni, aveva affermato che il surriscaldamento era probabilmente causato da “compromessi fatti nella progettazione del sistema termico”, prevedendo poi un downgrade delle prestazioni del processore per risolvere il problema, ma Apple ha escluso tale ipotesi e i primi benchmark lo confermerebbero.

Supertreno a levitazione magnetica Maglev/ Da Pechino a Shangai come in aereo: due ore e mezza

Ma il caso è chiuso? Da segnalare che ci sono ancora segnalazioni da parte di proprietari di iPhone 15 che lamentano il surriscaldamento dopo l’upgrade del sistema operativo, così come sottolineato da Wired: che il problema non sia ancora stato risolto? Aspettiamo le prossime ore per cercare di capire se coloro che lamentavano il surriscaldamento registrano ancora lo stesso problema. Grazie all’aggiornamento iOS 17.0.3, corretti infine anche alcuni problemi di sicurezza, tra cui uno per cui quei dispositivi gestiti attraverso Apple Business Essentials “non erano in grado di completare la configurazione dopo l’aggiornamento a iOS 17 e bug relativi alle reti Wi-Fi gestite e agli inviti agli eventi di Microsoft Exchange” specifica Hdblog.it.











© RIPRODUZIONE RISERVATA