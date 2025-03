Survivor, film su Italia 1 con Milla Jovovich

Mercoledì 26 marzo 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:40, l’action thriller del 2015 dal titolo Survivor. Il cast vanta nomi altisonanti come Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett e Robert Forster. La regia è affidata a James McTeigue, film maker australiano che ha esordito con V per Vendetta (2005), con protagonista la celebre maschera di Guy Fawkes, mentre le musiche portano la firma di Ilan Eshkeri.

Marta Russo: il caso a 'Linea di confine'/ Cos'è successo e controversie: il cold case del delitto perfetto

Protagonista del film è l’attrice e modella sovietica Milla Jovovich, poi naturalizzata statunitense. Ha partecipato a molti film di successo, come Il quinto elemento, Giovanna d’Arco e vari film della saga di Resident Evil.

Altro nome che dà lustro al film è quello di Pierce Brosnan, che ha interpretato l’agente 007 in GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere. Tra gli attori di spicco figura Dylan McDermott, pseudonimo di Mark Anthony McDermott, noto per il ruolo dell’avvocato Bobby Donnell nella serie tv The Practice – Professione avvocati, per la quale ha vinto un Golden Globe.

Ciro sapeva che la madre era viva! Tutta la verità sul passato di Rosa Ricci/ Anticipazioni Mare Fuori 5

La trama del film Survivor: un’intricata storia di inganni e un possibile attentato a Times Square

In Survivor, Kate Abbott è un’agente del Servizio Diplomatico di Sicurezza statunitense di stanza a Londra. Il suo ruolo è cruciale: impedire che nuovi attacchi terroristici colpiscano gli Stati Uniti nell’ombra lunga lasciata dall’11 settembre. Kate, segnata dalla perdita di amici e colleghi in quel tragico evento, si ritrova presto nel mirino di una pericolosa cellula terroristica.

Tra i suoi nemici spicca l’Orologiaio, un killer spietato e sfuggente, celebre per la sua precisione letale e per il volto sempre diverso, modificato da innumerevoli interventi chirurgici. Invece di eliminarla direttamente, i terroristi architettano un diabolico piano per incastrarla: Kate diventa il capro espiatorio di crimini mai commessi, mentre il gruppo si prepara a colpire Times Square nella notte di San Silvestro.

Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro: chi sono/ Condannati per l'omicidio di Marta Russo

Con il tempo che scorre inesorabile e ogni via di fuga apparentemente chiusa, Kate dovrà lottare per smascherare la verità e fermare l’attacco prima che sia troppo tardi. La domanda è: ce la farà?