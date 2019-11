SURVIVOR SERIES 2019/ Wrestling WWE, info streaming video e tv: NXT contro tutti!

Nella notte italiana tra il 24 ed il 25 novembre il Wrestling WWE è pronto a scrivere una nuova pagina nella sua storia con le Survivor Series 2019. Presso la Allstate Arena di Rosemont, in Illinois, tra poche ore andrà in scena uno degli show più attesi della stagione nel calendario della compagnia di Stamford e, per la prima volta in assoluto, i due classici brand di Monday Night Raw e di Friday Night Smackdown on Fox se la dovranno vedere anche con NXT, il circuito gestito da Triple H che aspira a diventare il vero main roster della WWE, che schiererà i suoi atleti a sole 24 ore di distanza dalla terza edizione dei War Games. Grande attese per i triple threat match che vedranno protagonisti le campionesse femminili Becky Lynch, Bayley e Shayna Baszler, i campioni tag team Viking Raiders, New Day ed Undisputed Era oltre alla sfida tra lo United States Champion Aj Styles, l’Intercontinental Champion Shinsuke Nakamura e lo NXT North American Champion Roderick Strong. Imperdibile pure la sfida tra Daniel Bryan ed il Fiend Bray Wyatt sebbene lo spettacolo maggiore potrebbe essere offerto dallo scontro No Holds Barred valido per il WWE Championship tra due veterani come Rey Mysterio ed il campione Brock Lesnar.

SURVIVOR SERIES 2019 INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view WWE Survivor Series 2019 andrà in onda in diretta dalle ore 01:00 italiane nella notte tra domenica 24 novembre e lunedì 25 novembre acquistando l’evento su Sky Primafila con il codice 747474 per tutti i possesssori del decoder della piattaforma satellitare. Chi vorrà tranquillamente rivedere lo show in un secondo momento, senza quindi restare alzato per tutta la notte, potrà sintonizzarsi sui canali di Sky Sport da lunedì 25 novembre a giovedì 28 novembre con tre repliche al giorno alle ore 10:00, 15:00 e 20:00, oltre a poterlo selezionare on demand. Come di consueto, lo show sarà visibile anche tramite il servizio in streaming ufficiale WWE Network, che offrirà lo show in maniera gratuita a tutti i nuovi iscritti. Attraverso gli account Youtube, Twitter, Facebook e Twitch della compagnia di Stamford verrà trasmesso pure il Kickoff, della durata di un’ora, come sempre prima dell’evento ufficiale.

TRENTA ATLETI NEI DUE SURVIVOR SERIES ELIMINATION TRIPLE THREAT MATCH

Le Survivor Series di quest’anno offriranno come di consueto lo spettacolo delle due classifice sfide ad eliminazione a squadre che, per l’occasione, diventeranno dei triple threat match. Ai cinque atleti rappresentanti Raw ed ai cinque lottatori schierati per Smackdown si aggiungeranno infatti anche i contendenti provenienti da NXT sia per l’incontro maschile che per quello femminile. Per quanto concerne gli uomini, i rossi del lunedì sera si presenteranno con una formazione davvero temibile composta dal capitano Seth Rollins, Drew McIntyre, Ricochet, Kevin Owens e Randy Orton. Friday Night Smackdown schiererà invece Mustafa Ali, Shorty G, Braun Strowman e King Corbin capitanati da Roman Reigns mentre deve ancora essere svelato il team di NXT, presumibilmente aspettando di conoscere chi sopravviverà ai War Games della sera prima. Più chiara invece la situazione per quanto riguarda le donne dopo il caos dei War Games di ieri sera: capitan Rhea Ripley guiderà Candice LeRae, Io Shirai, Bianca Belair e Toni Storm contro capitan Sasha Banks, con Dana Brooke, Lacey Evans, Nikki Cross e Carmella per Friday Night Smackdown, e capitan Charlotte Flair, con le Kabuki Warriors Kairi Sane ed Asuka, Natalya e Sarah Logan in rappresentanza di Raw.

LE TRE SFIDE FRA CAMPIONI…

L’ingresso di NXT nell’evento delle Survivor Series ha spinto gli organizzatori ad optare per diversi triple threat match. Detto delle sfide ad eliminazione a squadre, non bisogna certo dimenticare anche l’incontro a tre fra i campioni di coppia dei rispettivi brand: i Viking Raiders di Erik ed Ivar, provenienti da Raw, affronteranno il New Day di Big E e Kofi Kingston, freschi del loro settimo successo ma privi dell’infortunato Xavier Woods. Ad opporsi a questi due team così dominanti ci saranno gli Undisputed Era rappresentati da Bobby Fish e Kyle O’Reilly, grandi protagonisti della vittoria sui Revival lo scorso mercoledì, oltre ad aver superato anche i New Day con gli Heavy Machinery grazie al supporto degli altri membri Adam Cole e Roderick Strong. Imperdibile pure lo scontro fra il campione Intercontinentale Shinsuke Nakamura (Smackdown), il campione degli Stati Uniti Aj Styles (Raw) e Roderick Strong, campione Nord Americano di NXT: i tre hanno già avuto dei faccia a faccia sul ring in passato in sfide singole anche all’esterno della WWE e promettono di offrire un grande show per tutti gli amanti di questa disciplina. Infine, il wrestling femminile potrebbe rubare la scena durante la serata quando Becky Lynch da Raw, Bayley da Smackdown e Shayna Baszler da NXT si affronteranno ufficialmente: le tre campionesse non hanno esitato a mostrare la propria forza con attacchi a sorpresa e minacce poco velate tanto da creare grande attesa in vista del loro duello infuocato.

…E TRE GRANDI INCONTRI PER LE CINTURE

Alle Survivor Series 2019 sono in palio tutte e tre le cinture principali dei rispettivi brand della WWE. Per quanto riguarda NXT, il campione Adam Cole, leader dell’Undisputed Era, ha conosciuto il nomer del suo avversario a sole poche ore dal match vero e proprio: il suo sfidante sarà infatti Pete Dunne, uscito vincitore dalla sfida triple threat match della sera prima per decretare il posto di primo contendente al titolo durante i War Games III battendo Damien Priest e Killian Dain. In casa Smackdown, il Fiend Bray Wyatt, conquistato il titolo contro Rollins a Crown Jewel, difenderà per la prima volta il suo Universal Championship contro Daniel Bryan. Quest’ultimo sembra vivere un momento di incertezza nella sua carriera dopo esser stato tradito da Rowan, che credeva sua amico, ed avendo lasciato intuire di voler ripristinare lo Yes Movement che lo aveva tanto legato al pubblico. Wyatt, approfittando della situazione precaria del rivale, ha attaccato Bryan nelle scorse puntate, aggredendolo pure con il mandible claw che non lascia scampo ai suoi avversari, spianando così la strada ad un duello davvero interessante. Una faida che dovrebbe giungere al suo capitolo conclusivo è infine quella tra Brock Lesnar e Rey Mysterio. Annientato Cain Velasquez in Arabia Saudita, la Bestia Incarnata non ha digerito l’agguato del messicano mascherato a fine match, venendo pure malmenato con una spranga dallo stesso Mysterio poi a Raw. Rey, da sempre beniamino di tutti gli appassionati di wrestling, potrebbe sfruttare la doppia occasione così da prendere due piccioni con una fava vendicando il figlio Dominic, pestato in più da un’occasione da Lesnar, ed aggiudicandosi il titolo WWE.



