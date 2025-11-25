Susa, spunta striscione choc durante manifestazione contro presentazione del libro su Ramelli: "Fascio morto, concime per l'orto"

Protesta choc a Susa, in Piemonte, contro la presentazione di un libro su Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel ’75 da estremisti di sinistra. Durante un corteo di antifascisti, alcuni manifestanti sono arrivati a mostrare uno striscione con l’immagine di una chiave inglese, l’arma con cui Ramelli fu aggredito, e la scritta: «Fascio morto, concime per l’orto». La scena è stata mostrata in diretta TV dal giornalista Nicola Porro che, a Quarta Repubblica, ha definito l’episodio «uno schifo».

Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio oggi 25 novembre 2025: “il dono della pace e il Dio d’amore”

Nella biblioteca comunale era in programma la presentazione del libro Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio di Giuseppe Culicchia. L’iniziativa era organizzata da Maurizio Marrone, assessore regionale piemontese di Fratelli d’Italia. Gruppi come Anpi, No Tav e altre realtà locali si sono opposti all’incontro, sostenendo che la presentazione non fosse neutra, ma inserita in un contesto politico di destra.

POST-IT/ Ma la Famiglia nel Bosco è di sinistra o di destra?

Inoltre, la figura di Ramelli, secondo loro, viene spesso strumentalizzata da gruppi neofascisti e iniziative del genere rischiano di «normalizzare l’ideologia fascista» o di «riscrivere la memoria» degli anni ’70.

Nella sua replica, Marrone accusa questi gruppi di voler «censurare la storia» e insinua che fra i manifestanti ci sarebbero eredi di chi fu responsabile dell’omicidio di Ramelli. Aggiunge inoltre che la Valsusa «non è più il parco giochi degli antagonisti» e invita la «vera sinistra democratica» a partecipare al convegno e prendere le distanze dalla protesta violenta.

DALLA GERMANIA/ Se a Berlino le drag-queen indottrinano i bambini accompagnate da una scorta armata

SLOGAN, CORI E PROTESTE A SUSA

Altri particolari sono stati forniti da Repubblica, secondo cui la manifestazione si era aperta con la militante Ermelinda Varrese che cantava Bella ciao davanti alla biblioteca comunale, sorvegliata dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Sono stati intonati vari slogan, come «Il fascismo non passerà mai in questa valle», ed esposti due striscioni: quello già citato e «Ancora fischia il vento. Val Susa antifascista». Per quanto riguarda lo striscione mostrato da Porro, l’Anpi ha subito preso le distanze, ritenendolo eccessivo.

L’assessore Marrone, dal canto suo, ha minimizzato la protesta, sostenendo che la mobilitazione sia stata debole e che il movimento No Tav non sia più egemone nella valle: senza il centro sociale Askatasuna, secondo lui, ci sarebbero stati ancora meno manifestanti.