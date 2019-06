Susan Boyle mamma a 58 anni?/ “Amo i bambini e ho una bella casa da condividere”

Susan Boyle ha un sogno: diventare mamma. La star di “Britain’s Got Talent”, con 15 milioni di dischi venduti, ha ammesso di desiderare dei bambini. In una recente intervista, come riporta il Mirror, la cantante ha svelato il sogno di “popolare la sua adorabile casa”. “Quando le cose si calmeranno un po’, mi piacerebbe diventare un’affidataria – ha spiegato la Boyle – Ho 58 anni e […] ho una casa adorabile, perché non condividerla?”. A 58 anni le è infatti ormai impossibile avere dei figli in modo naturale. Per questo il desiderio di Susan Boyle ad oggi è quello di diventare una madre affidataria, anche perché quello di non aver avuto figli in passato è il suo rimpianto ad oggi più grande. D’altronde le possibilità di prendere dei bambini in affidamento non le mancano.

SUSAN BOYLE VUOLE DIVENTARE MAMMA

Susan Boyle è pronta ad aprire le porte della sua enorme casa e condividere la propria quotidianità con dei bambini. “Amo i bambini – ha fatto sapere la cantante – e mi sento come se ne stessi adottando. Mi sento come una mamma”. La star vive attualmente nella casa di famiglia a West Lothian, in Scozia, abitazione che sarebbe perfetta anche per dei bambini. Ricordiamo che per anni la Boyle è stata a contatto con loro, in quanto membro per associazioni benefiche e caritatevoli. Infatti nel 2013 ha realizzato un singolo a scopo benefico, inciso digitalmente con la voce di Elvis Presley. La cantante ha poi versato il ricavato di questo progetto il cui ricavato a Save the Children, organizzazione per la quale l’artista è ambasciatrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA