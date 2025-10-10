Susan Kendall Newman, la figlia dell'attore Paul Newman, è morta a 72 anni. Svelate la data e la causa del decesso dell'attrice.

Il mondo del cinema ha subito un’altra importante perdita con la morte della primogenita di Paul Newman, Susan Kendall Newman. Tanti sono stati i successi che la nota attrice e produttrice ha conquistato nel corso della sua lunga carriera. Ottenne non poca visibilità sul grande schermo nel 1978 grazie al film ‘1964: Allarme a N.Y. arrivano i Beatles’. Ha poi recitato in altri film come ‘Colpo secco’, ‘Un matrimonio’ e altri ancora.

Susan Kendall Newman oltre ad essere un’attrice era anche produttrice, nel 1980 aveva prodotto ‘Prima dell’ombra’ per la televisione con il quale ottenne una candidatura agli Emmy. La figlia di Paul Newman si è anche dedicata moltissimo al sociale, nel 1980 iniziò a dirigere la ‘Scott Newman Foundation’ che era stata fondata dal padre in ricordo del fratello morto nel 1978 per overdose.

Susan Kendall Newman è morta lo scorso agosto, cosa ha causato l’addio

Per anni la figlia del noto attore Paul Newman ha lottato contro le dipendenze. Aveva anche coinvolto gli studenti adolescenti in un progetto innovativo dove realizzavano spot televisivi anti-droga, alcuni sono stati anche trasmessi a livello nazionale. Ha dedicato il suo tempo non solo al cinema e al sociale ma anche alla giustizia minorile, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e altro ancora.

La sua morte non è avvenuta recentemente, risale infatti a più di due mesi fa. Susan Kendall Newman è morta il 2 agosto 2025, la famiglia però fino ad ora aveva preferito mantenere il più stretto riserbo sul decesso. La notizia è stata resa nota nelle scorse ore ed è stata svelata anche la causa del decesso, i familiari hanno infatti rivelato che è morta per complicazioni dovute a croniche patologie.

