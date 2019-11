Susan Sarandon “Rovinosa caduta”/ Come sta? “Commozione cerebrale e naso fratturato”

Rovinosa caduta per Susan Sarandon che condivide con i fan sui social le foto di quello che il suo volo ha causato al suo volto e non solo. La cosa che più dispiace all’attrice è che per via di quello che è successo ha dovuto annullare il suo importante impegno politico e il suo impegno per l’ambiente, ma come sta adesso si chiedono tutti? L’attrice 73enne ha annunciato attraverso il suo account pubblico di essere rimasta vittima di un piccolo incidente che le ha causato una brutta botta al ginocchio ma anche una commozione cerebrale e il naso fratturato. Nel suo messaggio poi la star di Hollywood scrive: “Sembra che non sarò in grado di incontrare la gente nel New Hampshire con il senatore Sanders domani. Mi dispiace davvero perdere questa opportunità perché speravo parlare di ambiente e di clima”.

SUSAN SARANDON: “COMMOZIONE CEREBRALE E NASO FRATTURATO”

Proprio come la sua collega Jane Fonda (arrestata già tre volte per via del suo impegno per il clima), Susan Sarandon non si è fatta di certo fermare da questo piccolo incidente che l’ha colpita nel fisico ma non nell’animo che è rimasto combattivo, soprattutto quando si parla di alcuni argomenti. La star ha poi sottolineato l’importanza dell’evento a cui non ha potuto prendere parte perché Sanders da tempo cerca di imporsi come alternativa politica a Donald Trump e proprio con lui condivide l’impegno per l’emergenza clima tant’è che su Instagram mostrando le foto delle conseguenze della sua caduta, scrive: “Chiedi a tutti coloro che hanno perso la casa a causa di uragani, inondazioni e incendi, chiedi al flusso infinito di rifugiati climatici e alla gente di Flint, San Juan e Standing Rock. Questa è un’emergenza. Chiedi alle madri che hanno perso i loro bambini a causa dell’epidemia di oppioidi o a causa del prezzo dell’insulina. Chiedi alle madri che hanno perso i loro figli per la violenza nelle scuole, nelle chiese, nelle loro camere da letto. Questa è un ‘emergenza. Chiedi a quelli separati dalle loro famiglie al confine, o quelli separati dai loro cari da un sistema carcerario ingiusto, razzista, a scopo di lucro“. Questi sono solo alcuni degli allarmi lanciati dalla star di Hollywood e da molti dei suoi colleghi, siamo sicuri che la Sarandon avrà un’altra occasione per sensibilizzare i suoi fan.

