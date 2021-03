Susanna Biondo, moglie di Fiorello/ Un amore scattato nel lontano 1996

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, e lo stesso si può dire di Fiorello, conduttore ma soprattutto mattatore del Festival di Sanremo 2021, e la moglie Susanna Biondo. I due si conoscono da una vita, precisamente da quando c’era ancora le lire, dal 1996 (ben 25 anni fa), ma il loro matrimonio è giunto solamente nel 2003. Quando Fiorello conobbe Susanna Biondo, ovviamente non sapeva che sarebbe diventata sua moglie, e soprattutto, lo stesso non era interessato ad un rapporto stabile. In un’intervista di qualche anno fa, infatti, lo showman aveva ammesso che quel periodo, dopo l’enorme successo con il karaoke, lo aveva vissuto in maniera esagerata, al limite, finendo nel tunnel della droga e passando di letto in letto.

Quella fra Fiorello e Susanna Biondo non è stata un’unione lampo, visto che i due hanno deciso di convivere per ben 7 anni, prima del grande passo e di salire all’altare presso la chiesa sconsacrata di Caracalla. Tre anni dopo, l’arrivo della loro figlia Angelica, anche se Fiorello considera sangue del suo sangue anche Olivia, nata dalla coppia Susanna Biondo ed Edoardo Testa, e a cui il conduttore è estremamente legato.

SUSANNA BIONDO, MOGLIE FIORELLO: FRA IL LAVORO IN TV E LA MAMMA A TEMPO PIENO

Susanna Biondo è laureata in economica e commercio e lavora nel mondo della televisione, anche se non davanti alle quinte come il marito. Si occupa infatti assieme all’azienda del padre della post-produzione e del doppiaggio, e ovviamente, è una mamma a tempo pieno. Si tratta di una donna che si vede raramente sulle pagine dei giornali di gossip o sui social, ed in effetti, non ha nemmeno un account Instagram o Facebook; le uniche sue uscite pubbliche le apprendiamo quindi dai social di Fiorello o dalle paparazzate, molto rare, dei due. Tornando al matrimonio fra Susanna Biondo e Fiorello c’è un simpatico aneddoto: la coppia chiese ai diversi fotografi presenti di non scattare alcuna foto delle nozze, in quanto i due volevano che quel momento fosse esclusivamente per loro, intimo.



