Susanna Biondo, moglie Fiorello/ Lui: “sa dire le parole giuste al momento giusto”

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello, lo showman siciliano che festeggia 60 anni. Un compleanno importante per il mitico Fiorello che sicuramente lo trascorrerà con l’amata moglie e la figlia Angelica. La coppia è felicemente sposata da diciassette anni dopo sette anni di convivenza; un amore importante che hanno entrambi deciso di vivere lontani dai riflettori del mondo dello spettacolo. Lo showman, infatti, è sempre stato molto riservato e discreto sulla sua compagna e sulla sua vita privata raccontando in pochissime occasione del loro. Una cosa è certa l’incontro con Susanna gli ha cambiato per sempre la vita. A raccontarlo è stato proprio Rosario Fiorello durante un’intervista rilasciata alla stampa in cui ha parlato della moglie: “se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.

Chi è Susanna Biondo, moglie di Fiorello

Una storia d’amore speciale quella tra Fiorello e Susanna Biondo. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi, ma che ha permesso allo showman di riapprezzare la semplicità della vita. Parlando della compagna, Fiore ha dichiarato: “ha un carattere forte, sa dire le parole giuste al momento giusto. E se mi fa un complimento, non è per piaggeria o perché offuscata dall’amore: non ha paura di sottolineare le cose di me che non le piacciono”. Ma chi è Susanna Biondo? Su di lei conosciamo davvero poco se no che lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica. L’incontro con Fiorello è avvenuto nel 1996 durante le registrazioni di “Buona Domenica”, il programma che Fiorello conduceva su Canale 5. Dopo l’incontro sette anni di convivenza fino alla decisione di sposarsi in gran segreto nel 2003 con una cerimonia intima e privata nella piccola chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a ridosso delle Terme di Caracalla.



