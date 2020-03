Susanna Biondo, moglie Fiorello/ “Sono tornato a essere un uomo normale grazie a lei”

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello, lo showman siciliano che torna in tv da sabato 21 marzo 2020 con “Il meglio di Viva Raiplay!”, lo show – verità di successo che ha presentato in esclusiva alcune settimane fa sulla piattaforma online di “mamma Rai”. Uno show che i vertici Rai hanno pensato di riproporre in prima serata in questo momento storico così particolare per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Come tutti anche Fiore in questi giorni è in isolamento come richiesto dal decreto del Governo e accanto a lui c’è la moglie Susanna con cui è legato da circa 17 anni. Dopo sette anni d’amore, infatti, la coppia ha deciso di sposarsi con una cerimonia intima e privata con soli 17 invitati. Classe 1965, Susanna lavora nell’azienda fondata dal padre che si occupa di doppiaggio e post-produzione cinematografica e ha incontrato lo showman nel 1996, anno in cui conduceva “Buona domenica”. Un momento importante per la carriera dello showman che però dal punto di vista sentimentale usciva da due storie andate male con Anna Falchi e Luana Colussi. L’incontro con Susanna gli ha cambiato la vita come ha dichiarato lui stesso alla stampa: “se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.

Fiorello: “Susanna Biondo sa dire le parole giuste al momento giusto”

Susanna Biondo prima di incontrare Fiorello usciva da una relazione importante con Edoardo Testa, imprenditore con cui ha avuto anche la prima figlia Olivia. Poi l’incontro con lo showman siciliano e il matrimonio che la coppia ha volutamente deciso di celebrare nella maniera più intima possibile. Proprio in quell’occasione Fiorello chiese alla stampa di rispettare la sua decisione: “questo momento è solo nostro, per favore rispettatelo. Poi vi prometto che ci potrete fare una foto”. A celebrare le nozze Enrico Gasbarra, vicesindaco di Caracalla e amico di Fiorello che, in merito alla cosa, dichiarò alla stampa: “Hanno chiesto di essere ultimi per non disturbare le altre coppie. Lui era emozionatissimo, di una dolcezza inaspettata”. Dal matrimonio con Fiorello è nata Angelica, la secondogenita di Susanna e prima figlia del conduttore televisivo. Un rapporto magico quello tra Fiore e Susanna come ha raccontato lo stesso showman: “ha un carattere forte, sa dire le parole giuste al momento giusto. E se mi fa un complimento, non è per piaggeria o perché offuscata dall’amore: non ha paura di sottolineare le cose di me che non le piacciono”.



