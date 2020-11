SUSANNA E CARLOTTA, FIGLIE GIGI PROIETTI/ “Mamma e papà discutevano sempre, ma…”

Si chiamano Susanna e Carlotta, rispettivamente 42 e 37 anni, le figlie di Gigi Proietti e Sagitta Alter, una famiglia impegnata nel mondo dello spettacolo ma non allo stesso modo per tutti i componenti. Mentre Gigi – artista a tutto tondo – divertiva e intratteneva il pubblico mettendosi in gioco direttamente sul palcoscenico, Susanna si teneva più in sordina, vale a dire nel dietro le quinte, cedendo volentieri il passo – quando si trattava di comparire – alla più estroversa Carlotta. Quest’ultima appariva volentieri negli sketch di papà Gigi, coltivando come lui un animo da intrattenitrice e in particolare da cantante. Per diverso tempo, tuttavia, le due bambine si sono limitate a osservare semplicemente il loro padre, sedendo sempre in prima fila con mamma Sagitta. I loro primi ricordi sono tutti uguali: a fine spettacolo, c’era sempre una coda di persone pronte a salutare Proietti e a congratularsi con lui. Gestire la notorietà non è stato facile neanche per loro, ma i due genitori sono stati bravi a non far loro mancare attenzioni e affetto.

Susanna e Carlotta Proietti, le figlie raccontano il maestro

Queste le parole di Susanna Proietti in un’intervista al Corriere della Sera: “Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia davvero normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista, che volevano l’autografo”. Questo, invece, il ricordo di Carlotta, che racconta un aneddoto specifico: “A 14 anni avevo già il vizio del fumo. E una mattina, a scuola, insieme con un paio di miei compagni di classe, mi nascosi per accendere una sigaretta. Una professoressa ci vide e lo spifferò alla preside. ‘Avvertiremo subito le vostre famiglie’, disse alzando la voce. Tornai a casa terrorizzata”. E alla fine andò come segue: “Mamma era davanti la porta, scura in volto. ‘Ha telefonato la scuola, so che ti hanno scoperta mentre fumavi. E adesso a papà glielo dici tu. Andai da mio padre. Bussai alla porta del suo studio. ‘Devo confessarti una cosa, papà’. Lui stava sfogliando il giornale. Alzò lo sguardo. ‘Dimmi, amore di papà, che c’è?”. “Ecco, vedi… Stamattina a scuola mi hanno scoperta a fumare una sigaretta”. Sorpreso mi domandò: ‘E perché, non si può fumare a scuola?”.

Susanna e Carlotta Proietti: “Mamma e papà si amavano come il primo giorno”

Un’evidente boutade, quella di Gigi Proietti, che dimostra però come la severa nella coppia fosse lei: “Di una decisione scandinava”, la definisce ancora Carlotta, aggiungendo ulteriori dettagli circa la loro vita in famiglia: “Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere. Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno”.



