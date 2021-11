Susanna e Gianluca, chi sono i figli di Giampiero Galeazzi/ Entrambi giornalisti

I figli di Giampiero Galeazzi: sulle orme del padre

Susanna e Gianluca sono i figli di Giampiero Galeazzi, scomparso oggi, venerdì 12 novembre, a 75 anni. Entrambi hanno seguito le orme del padre diventando giornalisti: Susanna a Canale 5, Gianluca a La7. “Ero sempre in giro, a volte riuscivo ad andare a prenderli a scuola, ma mi rendo conto di non essere sempre stato presente. Forse avrei potuto dare qualcosa di più dal punto di vista affettivo. E a 50 anni avrei dovuto abbandonare la vita da zingaro e fare un altro tipo di carriera. Non pensavo avrebbero seguito le mie orme”, ha raccontato Galeazzi nel 2019 alla Gazzetta dello Sport, parlando del rapporto con i due figli. In una recente intervista a Il Tempo, la figlia Susanna lo ha definito un padre presente: “C’è sempre stato e mi ha fatto capire quale importanza ha la qualità del tempo passato assieme piuttosto che la quantità dello stesso”.

Le parole di Susanna Galeazzi

Nella stessa intervista Susanna Galeazzi ha detto del padre Giampiero: “È una persona per bene, un uomo vero, istintivo e sincero; papà è una persona semplice, un uomo comune che ama la vita in modo fisico”. Dal papà ha avuto un importante insegnamento: “Di prendere la vita come una commedia, di essere leggeri anche nei momenti di difficoltà e soprattutto mi ha sempre fatto capire che di me si fidava”. Il fratello maggiore Gianluca, come il padre, è un grande appassionato di sport. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport di qualche anno fa, Bisteccone aveva ricordato il momento in cui era approdato a Domenica In con Mara Venier: “Mia moglie Laura e i miei figli Gianluca e Susanna mi chiesero se ero diventato matto. Magari nei loro panni anche io avrei pensato le stesse cose”.

