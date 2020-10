SUSANNA EGRI/ “Sopravvissuta all’olocausto, sono qui grazie alla Chiesa” (Le ragazze)

“La maggior parte delle persone è limitata, perché non sa esternare i sentimenti con il movimento. I ballerini sono gli unici esseri umani interi: per esprimerci usiamo fisico, mente e spirito”. Susanna Egri illustra così, con un misto di poesia e misticismo, il senso più profondo del suo mestiere di ballerina e coreografa nonché pioniera della danza nella televisione italiana. Questa sera, la stessa Rai che la fece esibire, il 3 gennaio 1954, nel corso della sua prima trasmissione ufficiale, torna a ospitarla all’interno del programma Le ragazze, in onda ogni venerdì su Rai3 a partire dalle 21.20.

Era da un po’ che non la vedevamo sul piccolo schermo, anche se la Egri, in questi anni, si è sempre comunque mantenuta in attività. La ritroviamo oggi, novantaquattrenne in formissima, mentre racconta le sue vicende del passato soffermandosi su quelle che più di tutte l’hanno segnata: la scomparsa di suo padre Ernst Erbstein, allenatore del Grande Torino tra le vittime della tragedia di Superga, e poi i drammatici eventi legati alla deportazione degli ebrei nel periodo della Seconda guerra mondiale.

Il ballo secondo Susanna Egri

La danza, per certi aspetti, l’ha aiutata non tanto a ‘evadere’ dalla realtà, quanto piuttosto a farle comprendere ancor di più – e in maniera ancor più completa, cinestetica – gli avvenimenti del tempo. Susanna Egri non ritiene affatto che questa particolare forma d’arte (la sua) sia da classificare come qualcosa di etereo e meramente d’intrattenimento; anzi, secondo lei, il ballo è quasi una questione spirituale. Il che è un paradosso, vista la corporeità che in ogni performance gioca un ruolo fondamentale.

La verità – chiarisce finalmente Susanna – è che la sua è una disciplina totalizzante, che insieme all’allenamento richiede un coinvolgimento dell’anima (con i sentimenti e le emozioni da provare in prima persona e in seguito trasmettere al pubblico) e dello spirito (con la volontà – intesa proprio come facoltà spirituale – di elevarsi per entrare in contatto con la parte più divino-umana di sé). D’altra parte, è papa Francesco a sostenere qualcosa di simile: “Siete molto vicini a Dio”, ha elogiato i ballerini, nella sua ultima udienza con loro a cui ha preso parte anche la Egri.

Susanna Egri: “Ecco come scampai alla deportazione”

In verità, il legame di Susanna Egri con la Chiesa e con Dio viene da molto lontano. Furono alcuni ecclesiastici, infatti, a intercedere favorevolmente per lei e per la sua famiglia negli anni dell’olocausto, quando Susanna rischiò – per via delle sue antiche origini ebraiche – di finire deportata in un campo di concentramento. Questo il suo racconto affidato alle pagine del Corriere il 1o novembre 2019: “A causa delle leggi razziali mi avevano espulsa dal liceo di Lucca. Fervente cattolica, manco sapevo che i miei avi paterni fossero ebrei. Andavo a messa, a casa nostra festeggiavamo Natale e Pasqua. In pagella avevo 10 in religione cattolica e la media del 9 nelle altre materie”.

E prosegue: “Fino al 1944, vivemmo nel benessere. Dopo l’occupazione nazista, il babbo finì ai lavori forzati. Io trovai rifugio in un pensionato cattolico femminile trasformato da padre Klinda in fabbrica militare, dove riuscii a far assumere anche mia madre e mia sorella. Una domenica mattina i sanguinari delle Croci frecciate vennero a rastrellare le operaie per deportarle. Ci salvò il fatto che ero stata chiamata a porgere il benvenuto in italiano al nunzio apostolico Angelo Rotta. Avvertito dell’irruzione, l’arcivescovo si ricordò di me e allertò il governo magiaro, minacciando una crisi diplomatica: sul tetto dell’edificio sventolava la bandiera vaticana. Gli aguzzini ci liberarono. Poi Rotta fu riconosciuto Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Sono viva grazie alla Chiesa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA