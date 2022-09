Susanna, figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Morta per un tumore scoperto al quarto livello

Susanna Vianello, il dramma della figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich

Susanna Vianello era l’unica figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Nata il 20 luglio 1970, Susanna è morta il 7 aprile 2020 a soli 50 anni. La sua morte è stata annunciata dal cugino, il giornalista ex direttore di Rai 3 Andrea Vianello, su Twitter: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”. Fiorello, raggiunto dalla triste notizie, ha scritto: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo, non ti dimenticherò mai”, pubblicando su Twitter quattro foto con la speaker radiofonica.

Molto commovente il post dell’attrice Jane Alexander: “Non me ne capacito, non mi vengono parole. Ringrazio il cielo di averti detto che ti volevo bene, di aver sentito la tua voce, di aver capito che nulla era importante. Tutto perde significato, ora. Tranne i colori. E la voglia di stringerti, guardarti negli occhi e ridere. Nessuna parola e nessuna lacrima potranno colmare questo vuoto. Ti voglio bene”.

Susanna Vianello: il tumore, le metastasi e la morte

Susanna Vianello ha scoperto di essere malata dopo essersi sottoposta ad alcuni controlli per via di una sciatica persistente: “Facciamo la risonanza ed è uscito un piccolo cavillo che hanno approfondito con la tac, ma ormai era tardi era già molto avanzato, stava al quarto livello”, ha raccontato la madre Wilma Goich a Storie Italiane. La cantante non immaginava quanto fosse grave la situazione della sua figlia: “Sapevo che aveva il tumore al polmone, ma non sapevo che aveva preso le ossa”.

I momenti più dolorosi, sono coincisi con il lockdown. “Eravamo a casa per il coronavirus e non riuscivamo più a gestirla perché stava troppo male. Ho chiamato Edoardo e l’abbiamo fatta ricoverare in clinica. Lei è entrata e dopo una settimana non c’era più”, ha ricordato l’ex moglie di Vianello. Susanna ha lasciato un figlio, Edoardo, che oggi vive con la nonna.

