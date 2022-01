Susanna Galeazzi, chi è la figlia di Giampiero Galeazzi/ “Sempre amato scrivere”

Chi è Susanna Galeazzi?

Susanna Galeazzi ospite della nuova puntata di Verissimo in occasione del 30 anni del TG5. La figlia di “bisteccone” Giampiero Galeazzi è una giornalista del TG5. Dall’ 8 febbraio del 2006, infatti, è una giornalista professionista e dopo vari collaborazioni con con il sito Kataweb e con il settimanale L’Espresso approda a Sky dove si è occupata della conduzione di SkyTg24. Proprio come il padre si è occupata di sport diventando inviata in occasione degli Internazionali di tennis a Roma. Dopo l’esperienza di Sky, la Galeazzi è approdata a Mediaset e per la precisione come inviata al TG5. Dal 2006, invece, è nella redazione del programma di Verissimo. Proprio la figlia di Galeazzi, intervistata da Interviste romane, ha rivelato quando ha capito che il giornalismo sarebbe stato il suo mestiere: “quando facevo il Liceo Classico. La professione di mio padre mi piaceva moltissimo e avevo una gran passione per lo scrivere. Sono una persona fondamentalmente curiosa e mi piace molto stare in mezzo alle persone, conoscere gente nuova, comunicare e confrontarmi”.

Giampiero Galeazzi com'è morto e malattia del padre di Susanna/ "Non se ne andrà mai"

Essere “figlia di” Giampiero Galeazzi è stata un’arma a doppio taglio che lei ha vissuto bene: “sicuramente essere figlia di un noto giornalista, per me è stato un bel biglietto da visita, che non mi ha provocato alcun timore al momento in cui ho cominciato”. Non solo, Susanna ha anche sottolineato come i genitori volessero per lei qualunque cosa “purché sia felice della mia scelta”.

Roberta Floris, chi è/ "Ho sempre desiderato scrivere, sono giornalista dentro"

Susanna Galeazzi, giornalista del TG5: “mi hanno proposto di lavorare con papà, ma…”

Susanna Galeazzi, la figlia di Giampiero Galeazzi, è una delle giornaliste di punta del Tg5. Parlando della sua carriera, la giornalista ha rivelato in passato: “mi è stato proposto di lavorare insieme a mio padre, ma fino a quando non sentirò di avere acquisito una certa maturità e una certa esperienza non lo farò. Comunque allo stato attuale credo che se mi dovesse capitare di intervistarlo, riuscirei a farlo senza problemi”. Una cosa è certa: il giornalismo è sempre stato una sua grandissima passione. “Ho sempre amato scrivere, ed è sicuramente la migliore premessa per iniziare a fare la giornalista” – ha confessato la Galeazzi che quando è riuscita a diventare giornalista tra tutti i complimenti ricorda con grande commozione proprio quello del padre Giampiero.

Federico Quaranta e Carlo Longari, ex di Simona Branchetti/ "Separazione drammatica"

Infine parlando di miti e punti di riferimento nell’informazione non ha alcun dubbio: “Indro Montanelli. E’ il giornalismo, la storia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA