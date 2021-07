Susanna Galeazzi/ “Papà Giampiero? Un vero campione: non ha mai mollato ma il Covid…”

Susanna Galeazzi, figlia del grande giornalista Giampiero, si è raccontata in una lunga ed intensa intervista concessa a Giovanni Terzi per Il Tempo, nel corso della quale ha naturalmente (ed inevitabilmente) parlato del padre. Proprio Giampiero, con la moglie Laura Maria e i loro due figli, Gianluca e Susanna, erano soliti trascorrere le vacanze estive insieme. “Se devo pensare ad una canzone che mi riporta all’infanzia, è quella di Paolo Conte”, dice la giornalista e volto del Tg5, “i suoi versi di sogni liberi e di libertà si componevano perfettamente con la storia della nostra famiglia”. A proposito del padre, Susanna svela qual è il suo attuale stato di salute: “Sta bene, è stato un periodo difficile, complicato dal Covid”. Tuttavia l’umore è fortunatamente alto: “Mio padre ha grinta da vendere, nasce dal fatto che è un ex sportivo”, commenta la giornalista, “per me, sempre e comunque un campione”. Nella carriera, così come nella vita, “non ha mai mollato”, dice. Tuttavia a causa della pandemia ha rallentato anche la fisioterapie con evidenti complicazioni.

Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno insieme/ Uomini e Donne, foto "io e te…"

Parlando proprio di Giampiero Galeazzi, la figlia non può che usare parole di grande stima ed affetto: “E’ una persona per bene, un uomo vero, istintivo e sincero; papà è una persona semplice, un uomo comune che ama la vita in modo fisico”.

SUSANNA GALEAZZI E LA SUA FAMIGLIA: “UNA PRIVILEGIATA”

Ripensando alla vita che ha avuto, inevitabilmente Susanna Galeazzi oggi sa di avere avuto una famiglia unita e piena di confidenza: “Credo di essere stata privilegiata e mi sia stato dato di più di quanto sia nella normalità”, ammette. Il riferimento è a quei valori così rari oggi: “Siamo ciò che facciamo ed i miei genitori hanno insegnato con le azioni i veri valori da condividere”, ha commentato. La sua l’ha definita “una famiglia ‘perfettamente disordinata’ dove l’equilibrio lo abbiamo sempre trovato proprio perchè siamo tutti cresciuti in un sistema di valori condivisi a cui nessuno poteva abdicare”. Susanna ha rammentato come ogni problema in famiglia sia sempre stato risolto insieme. “Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”, ha svelato. Nonostante gli impegni legati alla sua carriera, Giampiero è sempre stato con Susanna un padre presente: “C’è sempre stato e mi ha fatto capire quale importanza ha la qualità del tempo passato assieme piuttosto che la quantità dello stesso”. A suo dire, “ciò che ha reso mio padre il migliore di tutti è nella capacità di ascoltarmi sempre ed in ogni momento”. Dal papà ha avuto un importante insegnamento: “Di prendere la vita come una commedia, di essere leggeri anche nei momenti di difficoltà e soprattutto mi ha sempre fatto capire che di me si fidava”. Parole di stima le ha rivolte però anche alla madre, “la donna più elegante che abbia incontrato”.

Francesca Parisella/ "Sono innamorata, maternità? Traguardo bellissimo ma c'è tempo…"

OGGI GIORNALISTA E MAMMA

Sia Susanna Galeazzi che il fratello Gianluca sono diventati giornalisti: lei per Canale 5, lui per il Tg di La7. “Inizialmente volevo scrivere sceneggiature teatrali ma poi, dopo il liceo classico, ho scelto di intraprendere la stessa strada di mio papà”, ha svelato. Gli esordi sono avvenuti per il sito Kataweb, sezione cronaca e politica estera. Poi, dopo le esperienze a Sky e Verissimo è approdata a Tg5: “Clemente Mimun lo considero il mio padre artistico”, ha commentato. Proprio al Tg5 ha iniziato ad occuparsi di musica, esperienza che le ha permesso di conoscere grandi artisti come Vasco Rossi. “Vasco raccontando se stesso ci racconta, questa la sua grande arte”, ha commentato la giornalista che non nasconde il sogno di intervistare Paul McCartney. “Ho sempre preferito i Beatles ai Rolling Stones”, dice, “e credo che pur essendo stato raccontato molto di loro qualcosa ancora non si sappia”. Quattro anni fa il compagno, il biotecnologo Marria Mirabella, l’ha resa madre di una bambina, Greta Alma Maria: “E’ anche lei molto fisica, una bambina godereccia, di segno zodiacale Toro come il nonno e, senza nulla togliere al padre, in queste caratteristiche è molto una Galeazzi”, ha svelato.

Cochi e Renato, animalisti vs La gallina/ "Insulto inaccettabile: cambiate il testo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA