Susanna Lemma, moglie Antonio Preziosi/ “Imitavo Lilli Gruber…” le gaffe al Tg1

La giornalista Susanna Lemma è la moglie di Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento dal 2018. Giornalista professionista dal 2007, ha iniziato a lavorare in diversi quotidiani locali, occupandosi principalmente di sport. Ha conseguito due lauree, una in Giurisprudenza e una in Filosofia, e il master in giornalismo radiotelevisivo a Perugia. “Non avevo la vocazione fin da bambina, ma da piccola imitavo Lilli Gruber…”, ha confessato a Marzullo in una puntata di “Sottovoce”. Arriva al Giornale Radio Rai dove ha condotto le edizioni pomeridiane del GR e la rassegna stampa delle morning news di Radio1. Successivamente passa al Tg1 come notista politica e dal 2018 è conduttrice del telegiornale. Ha pubblicato due libri: “Luce della Fede” e “Gioventù salvata. Inchiesta sui millennials controcorrente”. A settembre 2018 ha sposato il giornalista Antonio Preziosi, già padre di quattro figli.

Susanna Lemma: le gaffe al Tg1

Lo scorso settembre la giornalista Susanna Lemma è diventata famosa per alcune gaffe al Tg1, a distanza di poche ore. La prima annunciando l’apertura della 77esami Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la giornalista non è riuscita a dire correttamente il numero giusto dell’edizione. La seconda, invece, riguardava il Ministro della Salute Roberto Speranza: Susanna Lemma ha detto “Il Ministro della Speranza, Salute”, prima di correggersi in corsa. La gaffe ha suscitato grande ironia su Twitter: “Considerando la situazione che stiamo vivendo, ci vorrebbe davvero un ministro della speranza”. Già nel 2019, come inviata del Tg1, la moglie di Antonio Preziosi facendo il punto sull’esito del voto su Rousseau aveva detto “Gli attivisti del M5s hanno fatto… fatto deciso e chiesto di presentarsi alle elezioni regionali in Reggio Emilia e in Calabria”, invece che in Emilia Romanga.

