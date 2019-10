Susanna Messaggio/ “A 17 anni un uomo mi ha rapita, mi sono sposata e.. (Vieni da me)

Bellissima e in perfetta forma, Susanna Messaggio si racconta nel salotto di Vieni da me attraverso e foto della sua vita. Prima di tuffarsi nel racconto della sua vita, Caterina Balivo lancia un messaggio a Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle approfittando anche della presenza di Simone Di Pasquale. “Ti piacerebbe partecipare a Ballando con le stelle?”, chiede la Balivo. “A me piace ballare anche se le prove sono abbastanza impegnative”, risponde la Messaggio. Cresciuta in una famiglia con delle regole molto rigide, desiderosa di avere la propria libertà, a 17 anni, Susanna Messaggio cerca la propria strada sposandosi. “Volevo essere una ragazza indipendente. Un giorno, all’epoca non avevo neanche 17 anni, un giovane fanciullo di 27 anni mi ha rapito. Lui è venuto a prendermi fuori da scuola. Lui era italo-austriaco e mi ha portato in campagna. Sono stata con lui e mi sono sposata anche se non sapevo neanche cosa fosse il matrimonio che per me era una forma di libertà. Questo matrimonio è durato cinque anni. Dopo ho capito che era una cotta e ci siamo lasciati come buoni amici“, racconta.

SUSANNA MESSAGGIO: “ENZO TORTORA, MIKE BONGIORNO E…

La carriera di Susanna Messaggio si concentra in tv. Uno degli incontri più importanti della sua vita è sicuramente quello con Enzo Tortora. “Studiavo lingue, in ascensore incontro Anna Tortora. Io avevo una tradizione che si chiamava il castinng. Lei mi ha chiesto se ero lì per il casting. Non ci siamo capite, poi mi ha chiesto l’altezza e mi ha portato davanti ad Enzo tortora. Lui mi guarda e mi dice sì, è lei. E’ stata una casualità. Ero andata per portare una traduzione ed improvvisamente mi sono portata a fare un provino. La classe, la raffinatezza, l’educazione, la cosa più bella che si possa trovare in un uomo. quegli elementi che, adesso, si fanno piouttosto fatica a trovare in alcune persone perchè non sanno che cosa vuol dire alcune delicatezze che è quello che fa la differenza tra un uomo e un altro”, spiega. Susanna Messaggio, poi, ha anche lavorato con Mike Bongiorno: “è stato un padre, ci teneva più di mio padre che io studiassi. Era protettivo”, ricorda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA