Susanna Messaggio: chi è, carriera, il grave lutto e cosa fa oggi/ Da preferita di Mike Bongiorno a..

Showgirl, attrice, educatrice… Susanna Messaggio è ricordata ai più come la storica valletta di Mike Bongiorno, ma cosa fa oggi la donna? Classe 63, Susanna Messaggio cavalcò l’onda degli anni 80 riuscendo a far carriera nel mondo televisivo, da valletta infatti, per la sua bravura e intraprendenza, riuscì a diventare ben presto conduttrice di molti programmini televisivi, sbarcando anche nel mondo cinematografico. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 79, con il ruolo di valletta in La bustarella su Antennatre. Segue poi il ruolo di telefonista “Goccia di Luna” nella trasmissione Portobello di Enzo Tortora Portobello. Ma soprattutto, a renderla nota, è stato il suo affiancare in Mediaset il mitico Mike Bongiorno come valletta in molti programmi: da Telemike, a Superflash fino a Bis.

Su pellicola invece, Susanna Messaggio, sbarca con il film Lui è peggio di me, nel 1985, per la regia di Enrico Oldoini. Bella ma anche intelligente, la Messaggio scrive anche come giornalista per molte testate tra cui Il Giorno e il Corriere della Sera, e studia all’università dove, nell’87, si laurea in lingue. Non solo, l’ex showgirl studia anche medicina, salvo abbandonarla poi, per dedicarsi alla sua grande passione: la psicologia, passione nata dopo un grave lutto che la riguarda…

Susanna Messaggio: dal grave lutto alla sua nuova vita: “Volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio dramma…”

Susanna Messaggio nella vita ha anche avuto la sua dose di dolori. Decise di dedicarsi alla psicologia quando perse la sua prima figlia, Alice, che morì pochi a mesi di vita per un problema cardiocircolatorio: “Iniziai a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio dramma”, aveva affermato in un’intervista al Corriere. Adesso la donna ha due figli, Martina e Jacopo, e si è sposata per la terza volta nel 2005 con l’imprenditore Giorgio Olivieri. Le ultime volte in TV sono state nel primo 2000 con La vita in diretta, Melaverde e Sapore di vino, nel cinema invece la partecipazione, nel 2011, alla pellicola Asfalto rosso di Ettore Pasculli.

Pur avendo abbandonato lo schermo TV però si può scoprire qualcosa su di lei guardando un altro schermo… Quello dello smartphone! La sua pagina Instagram infatti vanta all’incirca più di 55mila follower. Susanna Messaggio si definisce: “Dottoressa, Psicopedagogista e giornalista. Ufficio Stampa e PR nel mondo della medicina, salute, farmacia e benessere. Appassionata di arte”. Cosa fa dunque? Come racconta ai follower la donna è docente di un master post laurea riguardante la comunicazione e il marketing ma non solo, è ricercatrice per l’università e si occupa di rubriche di benessere e salute.

