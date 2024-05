Susanna Messaggio, chi è e vita privata della showgirl/ Dalla carriera in tv alla morte della figlia Alice

Susanna Messaggio, chi è la showgirl e storica valletta di Mike Bongiorno

Susanna Messaggio è stata una delle storiche vallette di Mike Bongiorno e, proprio oggi pomeriggio, sarà ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1 per un ricordo dell’indimenticato conduttore. Nata a Milano, classe 1963, la showgirl vanta una lunghissima carriera televisiva alle spalle, iniziata nel 1979 ne La bustarella su Antennatre e proseguita come telefonista nello storico programma Portobello di Enzo Tortora nel 1982.

Sempre negli anni ’80, per Susanna Messaggio arriva l’incontro con Mike Bongiorno che la volle in veste di valletta per numerosi suoi quiz show in onda su Mediaset, come Telemike, Superflash e Bis. Durante la sua carriera sul piccolo schermo, Susanna Messaggio è stata anche conduttrice del Festivalbar tra il 1985 e il 1987 e tra il 1989 e il 1991, oltre ad aver condotto Azzurro, altro celebre show musicale dell’epoca, tra il 1985 e il 1987 e tra il 1991 e il 1992. Ma la showgirl si è anche cimentata nella recitazione, assumendo alcuni piccoli ruoli al cinema nei film Lui è peggio di me di Enrico Oldoini del 1985 e in Italian Fast Food di Lodovico Gasparini del 1986.

Susanna Messaggio e la vita privata: il dolore per la morte della figlia Alice

Susanna Messaggio, per quel che concerne la sua vita privata, si è sposata per tre volte. Il primo matrimonio “è stato a 18 anni, non sapevo neanche io cosa stessi facendo“, ha raccontato la showgirl in un’intervista a Verissimo nell’aprile 2023. “Il secondo è finito perché abbiamo preso una scelta insieme, ho preferito che fossimo dei buoni amici piuttosto che pessimi amanti. Il terzo è stato quello della maturità“, ha poi raccontato. Dal secondo matrimonio ha avuto la prima figlia Alice, nata nel 1992 ma morta poco dopo il parto.

“Ha avuto un problema cardiocircolatorio ed è andata in cielo – ha raccontato la Messaggio sempre in quell’occasione – È stato difficile. Ho iniziato a viaggiare per lavoro per alleggerire il mio dolore. Non è possibile però dimenticare, in tutto ciò che facevo vedevo la mia bimba”. Dopo il grande dolore, la showgirl ha affrontato una seconda gravidanza e dal suo secondo marito è poi diventata mamma di Martina: il terzo e ultimo figlio, Jacopo, è invece frutto dell’amore per il suo terzo (e attuale) marito Giorgio Olivieri.











