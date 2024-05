Susanna Messaggio, stoccate a Miriana Trevisan in diretta: “Parla come il cane”/ Gelo a La Volta Buona

Susanna Messaggio lancia frecciate a Miriana Trevisan in diretta a La Volta Buona: cos’è successo

È un’intervista doppia ricca di tensione e stoccate quella che va in onda a La Volta Buona durante la puntata del 28 maggio e che ha come protagoniste Susanna Messaggio e Miriana Trevisan. Caterina Balivo le ha invitate per ricordare insieme Mike Bongiorno, con il quale entrambe hanno lavorato in passato, ma l’atmosfera si carica di tensione sin dal loro ingresso in studio, accompagnato da una prima stoccata che Messaggio lancia a Miriana, trovando un dolcetto per cani rimasto sul divano dall’ospitata precedente.

Susanna Messaggio lo prende e lo porge a Miriana Trevisan, dicendole: “Questa è per il cagnolino, tieni se la vuoi mangiare tu perché so che ti piacciono le cose dolci”. Una battuta che lascia di sasso la conduttrice e che viene accolta da Miriana con un sorriso. È solo il primo di una serie di gesti che lasciano però la showgirl stranita, al punto da dire: “Oggi Susanna è strana”.

Susanna Messaggio nel mirino del web dopo le stoccate in diretta: “Maleducata!”

La Messaggio, intanto, ammette di parlare sempre con Mike Bongiorno perché: “Io parlo con tutti quelli che sono gli angeli, anche con Mike, perché nessuno muore, ci trasformiamo in nuove energie”. La parola passa poi a Miriana che, come nota anche il popolo del web, viene spesso interrotta dalla collega. La showgirl racconta di quando, all’inizio della sua collaborazione con Mike Bongiorno, fu ‘assunto’ a lavorare anche il suo cagnolino. Una dichiarazione che scatena la freddura di Susanna Messaggio: “Parlavano la stessa lingua, lei e il cane. Bau!”

La stoccata non passa inosservata, tanto che Miriana Trevisan e la conduttrice ne rimangono gelate. Pochi minuti dopo è Elisa D’Ospina a fare la domanda diretta alla Messaggio: “Ma sei arrabbiata con Miriana? Mi è sembrato all’inizio che…” Miriana allora conferma di aver avuto la stessa sensazione ma Susanna nega: “No, piace a tutti i miei amici e alla mia famiglia… piace anche a me, senza nessun problema…” Eppure lo studio e il pubblico non ne appare convinto. Di certo non ne è convinto il web che, anzi, critica duramente la Messaggio: “Ma la maleducazione e le manie di protagonismo della Messaggio… Mamma mia!”, si legge: e ancora “Susanna Messaggio quante volte ancora vuole dare della cagna a Miriana Travisan? Di pessimo gusto e maleducata!”

