SUSANNA MESSAGGIO/ “Tutti parlano di Mike, pochi l’hanno conosciuto” (Caduta libera)

Non poteva mancare Susanna Messaggio, nel parterre di conduttrici messo insieme da Gerry Scotti per rendere omaggio a uno dei grandi della televisione, Mike Bongiorno. La Messaggio, valletta di Bongiorno in programmi come Superflash, Bis e TeleMike, sarà ospite di Caduta libera per parlare del suo mentore e maestro, con cui ha avuto l’onore e il privilegio di lavorare per alcuni anni. Bongiorno fu anche un ottimo amico: ancora oggi, svela Susanna, volge continuamente il pensiero a chi l’ha sostenuta nei suoi esordi. “In questi giorni parlano tutti di te”, ha twittato l’ex valletta, “anche chi ti conosceva poco. Non sanno che per me non sei mai andato via e che ci parliamo. Con Allegria“. Susanna fa suo il noto slogan di Mike, quello con cui è passato alla storia come il conduttore della leggerezza, dell'”allegria”, per l’appunto. A 10 anni dalla morte, il suo ricordo è vivissimo in chi l’ha conosciuto e in chi, davanti al televisore, ne ha apprezzato la professionalità.

Susanna Messaggio, collega e amica di Mike Bongiorno

Nel post su Twitter, Susanna Messaggio ha lanciato una frecciatina a quanti si ricordano di Mike solo oggi, nell’anniversario della sua scomparsa. Susanna ce l’ha con chi ne parla come se lo avesse frequentato per lungo tempo, ma in realtà l’ha conosciuto solo superficialmente. Quanto scrive trasuda nostalgia e anche un po’ di fastidio, perché – a suo dire – in pochi possono parlarne con cognizione di causa. Intanto, tutto il mondo dello spettacolo è impegnato nella dedica senza fine al grande conduttore, che ha contribuito a cambiare in qualche modo la televisione italiana. Le trasmissioni sono partite giovedì 5 settembre, con la messa in onda su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show. Lo speciale è stato condotto eccezionalmente da Gerry Scotti, che Mike sesso designò come erede. Presenti sul palco, oltre al figlio Nicolò Bongiorno, anche Pippo Baudo, Antonella Elia, Paola Barale, Simona Ventura, Vittorio Sgarbi e Massimo Lopez.

