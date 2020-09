Susanna Palmas, mamma Giorgia/ “Auguro a te e Filippo di restare sempre…”

Susanna Palmas, la mamma di Giorgia Palmas, due settimane prima della nascita della sua nipotina, ha voluto scrivere una lettera alla figlia augurandole un futuro radioso con Filippo Magnini, l’uomo che le ha restituito il sorriso e la voglia di credere nuovamente nell’amore e nel principe azzurro. Una presenza fondamentale per Giorgia che, nell’intervista rilasciata a Verissimo e trasmessa il 12 settembre 2020, tra le lacrime, ha dichiarato: “Mi ha insegnato ad essere donna, mamma, indipendente, ad essere una persona sincera, a non abbattermi, a pensare che ci sia sempre una soluzione e a lottare e acrederci sempre. Il mio punto di riferimento è sicuramente lei e spero come donna e come mamma di valere anche solo la metà di quanto vale lei”.

LA LETTERA DI SUSANNA PALMAS ALLA FIGLIA GIORGIA

Una toccante ed emozionante lettera di Susanna Palmas ha scatenato le lacrime di Giorgia Palmas. “Cara Gio, quando sei nata e ti ho guardata, ho sentito il più grande amore che una una madre può sentire per i suoi figli. Due donne sole, con papà lontano per lavoro, abbiamo sentito da subito un legame simbiotico. Ho chiuso gli occhi per un istante e la mia piccola bambina è cresciuta. Ti vedo donna e insieme figlia. Oggi hai intrapreso il tuo cammin perchè hai incontrato un compagno di vita meraviglioso, capace di farti sorridere nuovamente e di amarti con la voglia di costruire una famiglia insieme come desideravi tu. A volte, il principe azzurro esiste. Vi auguro di rimanere sempre come siete oggi: belli, felici e desiderosi di vivere il futuro insieme. Sarai la sposa più bella, perchè vestita di felicità”, ha scritto la signora Susanna.





