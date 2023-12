Susanna Parigi morta a 62 anni/ Cantautrice e pianista, lavorò con Baglioni e Cocciante: le sue ultime parole

Morta Susanna Parigi, cantautrice e pianista che ha lavorato con Claudio Baglioni, Raf e molti altri

Domenica 17 dicembre, all’età di 62 anni, è morta Susanna Parigi. Cantautrice, diplomata in pianoforte al conservatorio Cherubini di Firenze e docente del conservatorio di Milano, la donna è nota per essere stata la pianista di Riccardo Cocciante. Ha però lavorato anche come vocalist e fisarmonicista per cantanti come Claudio Baglioni e Raf.

Amici 23, Mida e Gaia De Martino sono la nuova coppia/ Fan in visibilio per il nuovo gesto romantico

La triste notizia della morte di Susanna Parigi, come riporta l’Ansa, è arrivata con un post pubblicato su Facebook da un familiare della cantante. Nel post postumo, Susanna ringrazia e saluta tutti coloro che sono stati per lei importanti: “Se vi scrivo è perché sto camminando verso la casa del Padre. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino in questo anno di tribolazioni. Sono state tante e meravigliose e generose. Volevo ringraziare i tantissimi allievi che ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni. Con molti è nato un rapporto stretto, fatto non solo di musica, ma anche di ricerca ed emozioni.”

Valentina Ferragni difende la sorella Chiara: "Non sei la persona orribile che descrivono"/ "Un errore..."

Le ultime parole di Susanna Parigi: “Ringrazio i preziosi amici e la famiglia”

Nel post vengono ringraziati gli artisti con i quali Susanna ha lavorato negli anni, come Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Tony levin, Raf, Pat Metheny e poi Corrado Augias, Lella Costa, Marco Travaglio, e tutti i suoi collaboratori. Il post conclude poi con parole toccanti: “Ognuno mi ha regalato un pezzo di vita. Scusate se scrivo a getto, ma il momento è difficile. Ringrazio i preziosi amici stretti e la mia famiglia che ha fatto molti sacrifici per darmi questa possibilità. Sono stata fortunata ad avervi accanto nel mio percorso di vita“. Una notizia che ha sconvolto tanti, persona comuni ma anche volti e voci importanti della musica italiana. Non sono infatti mancati i messaggi di cordoglio di Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia fra gli altri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA