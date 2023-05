Susanna Tamaro: “La mia frase su Verga strumentalizzata”/ “Non volevo sostituirmi a lui”

Susanna Tamaro, scrittrice, è da qualche giorno al centro di una bufera mediatica per un’intervista apparsa sul Corriere della Sera di Torino che riassumeva un dialogo in video con la giornalista Francesca Angeleri al Salone del Libro. Lì, la scrittrice diceva di non “leggere Verga a scuola”. Sempre al Corriere, spiega: “È ovvio che in un incontro a voce si parla con una naturalezza spontanea che raramente si usa nelle interviste scritte e che dunque tutti i livelli di sottotesto — come i paradossi e l’ironia — una volta riportati sulla carta scompaiono, soprattutto se accompagnati da un titolo che può invitare al linciaggio senza l’obbligo di sapere cosa veramente è stato detto a voce. «Basta con Verga. A scuola si dovrebbe leggere Va’ dove ti porta il cuore»: è questo appunto il titolo che ha scatenato valanghe di insulti, accuse e sberleffi nei miei confronti che, oltre a ferirmi per l’ennesima volta, mi hanno costretto a chiudere i canali social”.

Tamaro, sulle pagine del giornale, prosegue: “Il mio discorso era molto più ampio e articolato, ma si è voluto vedere solo un’intollerabile presunzione da parte mia che pretendevo di sostituirmi al Verga, considerandomi superiore a lui. Tra l’altro c’è anche un’imprecisione nel testo: non è Va’ dove ti porta il cuore il testo letto nelle scuole turche ma Papirofobia, un libro per bambini scritto proprio per far loro capire la libertà e la bellezza della lettura”.

Tamaro: “Il piano di studi di italiano va rivisto”