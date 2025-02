Susanna Vianello, chi è: scomparsa a cinquant’anni per una malattia

Nel 2020 la famiglia Vianello-Goich ha vissuto un dolore enorme. Wilma Goich ed Edoardo Vianello hanno dovuto fare i conti con la morte della figlia, Susanna Vianello, scomparsa a neppure cinquant’anni per una malattia. La donna era nata nel 1970 dall’amore dei genitori, che ben presto si erano separati a causa dei tradimenti di lui. Susanna faceva la conduttrice radiofonica e quando è morta, la sua scomparsa ha gettato nella disperazione i genitori, che si sono ritrovati a subire il dolore più grande della loro vita.

Joan Thiele, chi è: il debutto a Sanremo 2025 e il legame con Elodie/ Il David di Donatello per ‘Proiettili’

In particolare modo Wilma Goich, che con la figlia aveva un rapporto splendido, quasi simbiotico, si è vista dover fronteggiare il più grande dolore mai provato. Ad aiutarla è stato fortunatamente anche Gianlorenzo, il nipote, figlio proprio di Susanna. Il ragazzo si è infatti trasferito a casa della nonna, donandole quella gioia di vivere che ormai da tempo mancava nella vita di Wilma, che con il nipote vicino si è trovata a rinascere.

Alfredo Pieroni, chi è l'ex compagno di Oriana Fallaci?/ Per lui tentò il suicidio

Susanna Vianello, chi è: il dolore dei genitori dopo la morte

Wilma Goich ha raccontato che durante i giorni finali della vita della figlia Susanna Vianello, il suo ex marito Edoardo Vianello non si è comportato come credeva e sperava. “Non è stato presente quando Susanna è stata male, non c’era! Quando lei è mancata, dopo un po’ di tempo, ho scritto una lettera ad Edoardo ed ogni parola che ho scritto era una lacrima.

Lui non ha mai risposto”. Edoardo ha replicato alle parole della ex moglie sperando di aver vissuto in maniera intima il suo dolore per la morte della figlia. Susanna Vianello ha lasciato un grande vuoto nella vita di chiunque l’abbia conosciuta: era infatti un personaggio pubblico, facendo la speaker a Radio Italia. Da tutti descritta come un donna solare e ricca di idee ed energia, la morte ha distrutto la vita della mamma e del papà.

Le Ragazze/ Anticipazioni e diretta puntata 25 febbraio 2025: le storie di Renata Morselli e Wilma Goich