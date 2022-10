Susanna Vianello, cugina morta di Andrea Vianello/ “Un tornado di talento e simpatia”

Susanna Vianello, chi è la cugina Andrea Vianello

Susanna Vianello era la figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, morta il 7 aprile 2020 dopo aver combattuto contro un cancro che l’ha portata via in pochissimo tempo. Un dolore enorme per Wilma Goich che ne ha parlato anche al Grande Fratello Vip 2022 condividendo il proprio dolore con il pubblico di canale 5. “La notte in cui lei è mancata mi sono fatta accompagnare da una mia amica perché non ce la facevo. – ha raccontato la Goich al Grande Fratello Vip 2022 continuando – I primi 4 mesi dopo la sua morte ho solo pianto, poi ho iniziato a parlarle”.

La morte di Susanna Vianello è stata un durissimo colpo anche per tutte le persone che le volevano bene come il cugino Andrea Vianello, ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata in onda oggi, giovedì 27 ottobre.

Andrea Vianello e il ricordo della cugina Susanna Vianello

Andrea Vianello è stato uno dei primi a ricordare la cugina Susanna Vianello subito dopo la sua morte. Il giornalista, su Twitter, poche ore dopo la diffusione della notizia della morte della figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, aveva ricordato così la cugina Susanna:

“La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello, non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”, scrive Vianello che oggi potrebbe ricordarla nel salotto di Serena Bortone.

