Susanna Vianello è morta/ Figlia Edoardo e Wilma Goich: era speaker di Radio Italia

Susanna Vianello è morta. Questa la notizia che scuote tutti gli ascoltatori di Radio Italia Anni 60, di cui la donna – figlia del cantante Edoardo Vianello e dell’altrettanto celebre Wilma Goich – era speaker. Amica di Fiorello, cugina del giornalista Andrea Vianello, Susanna avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 20 luglio. A portarla via un tumore che l’ha consumata nel giro di un mese. Ed è proprio Andrea Vianello, che la morte l’ha vista da vicino qualche tempo fa per via di un ictus, a ricordare la cugina su Twitter con un pensiero commosso: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

SUSANNA VIANELLO È MORTA

Anche Rosario Fiorello ha voluto ricordare Susanna Vianello su Twitter. Lo ha fatto pubblicando alcuni scatti che li ritraggono insieme intenti ad assumere le pose più improbabili, sempre pronti ad ironizzare e a divertirsi. Lo showman ha commentato: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai”. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, la voce di Radio Italia si è spenta in una clinica romana. La Vianello era molto amata proprio su Twitter, dove poteva vantare oltre 17mila followers. Amante appassionata, come raccontava lei stessa, “di tutti i generi musicali”, come riporta Il Corriere della Sera, Susanna Vianello rispondeva così a chi le domandava cosa fosse la felicità: “Mio figlio, la musica, l’amore e il mare. Queste sono le cose che mi fanno felice”.

La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

🌹Abbiamo riso tantissimo… non ti dimenticherò mai. pic.twitter.com/bNk14m94qV — Rosario Fiorello (@Fiorello) April 7, 2020

La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto — Andrea Vianello (@andreavianel) April 7, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA