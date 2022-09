Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich morta per tumore/ “In un mese se n’è andata”

Susanna Vianello, morta a 50 anni per un tumore al polmone: “Dopo una settimana non c’era più”

Susanna Vianello, figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello, è morta tra il 6 e il 7 aprile 2020 in una clinica a Roma per un tumore al polmone. Nata nel 1970, lavorava come speaker radiofonica negli studi romani di Radio Italia Anni 60. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il cugino, il giornalista Andrea Vianello che su Twitter scriveva: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

Il dolore di Edoardo Vianello, suo padre, lo racconta lui stesso ad un’intervista a Oggi è un altro giorno: “Il pensiero è costante. Mi capitano tante cose e ancora oggi dico che devo parlarne con lei. Era il mio punto di riferimento, ma sembra che ci sia sempre. La sento sempre presente. Era benvoluta da tutti e questo l’ho scoperto quando è venuta a mancare. Aveva la sua vita di cui non mi raccontava tutto e ho scoperto delle amicizie straordinarie come quella con Fiorello e il direttore di Raiuno, Coletta. Noi avevamo un appuntamento fisso che era quello della partita della Roma. Tra l’altro credo che non abbia mai finito di vedere una partita perché si addormentava sul divano”.

Susanna Vianello, la madre Wilma Goich la ricorda con dolore

Wilma Goich, ai microfoni di Oggi è un altro giorno, ha parlato del ricordo di sua figlia Susanna Vianello: “Non ho pianto per quattro mesi, poi ho cominciato a sciogliermi, bastava che pronunciassi il suo nome e scoppiavo in lacrime.”

Poi racconta un episodio legato a lei: “Un giorno sono venute a trovarmi due sue amiche e mentre stavamo parlando ricordandola, il mio telefono si è acceso ed è improvvisamente comparsa la scritta “Io sono qua”. Nessuno aveva mandato messaggi e poi improvvisamente il testo è scomparso”.

