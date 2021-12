Susanna Vianello, figlia Edoardo/ “Era un tornado di talento”, la lotta al tumore e..

Chi è Susanna Vianello?

Susanna Vianello era la figlia del cantante Edoardo e di Wilma Goich. Nata il 20 luglio del 1970, è venuto a mancare all’età di cinquant’anni, nel 2020, a causa di un tumore. Complice l’ambiente familiare in cui è cresciuta, Susanna Vianello si è avvicinata fin fa piccola al mondo della musica. Poi ha intrapreso la carriera di speaker radiofonica negli studi romani di Radio Italia Anni 60, dove ha stretto un’amicizia di lunghissima data con Rosario Fiorello, ma anche legato moltissimo con il cugino e giornalista Andrea.

Prima di intraprendere la carriera in radio, la Vianello ha svolto diversi lavori, alcuni dei quali totalmente distanti dal mondo dello spettacolo. Sui social non era particolarmente attiva, ma di sicuro traspariva la sua grande passione per il proprio lavoro. Condivideva infatti molteplici scatti della sua amata vita in radio.

Susanna Vianello, una delle voci più apprezzate nel panorama radio italiano

Susanna Vianello è stata senza alcun dubbio una delle voci più apprezzate nel panorama radiofonico italiano recente. Dopo essersi misurata in diversi lavori, la figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich ha dunque realizzato il sogno di lavorare in radio e dall’ottobre del 2019 è diventata una voce molto conosciuta e popolare. A rendere nota la sua scomparsa, avvenuta dopo una breve lotta contro il tumore, fu il cugino e giornalista Andrea Vianello, con cui Susanna era in ottimi rapporti e per il quale provava grande stima. L’ex direttore di Rai 3 aveva dato la notizia della sua morte tramite un tweet, definendo la sua amata cugina come “una donna bella e forte, un tornado di talento e di simpatia”.

