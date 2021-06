Susanna Vianello, malattia e morte della figlia Edoardo Vianello e Wilma Goich/ Un tumore l’ha uccisa

Susanna Vianello, venuta a mancare nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2020 in una clinica romana a causa di un tumore al polmone, era la figlia del cantante Edoardo Vianello e della prima moglie Wilma Goich. Nata il 20 luglio 1970 a tre anni dal matrimonio dei suoi genitori, Susanna Vianello lavorava come speaker radiofonica negli studi romani di Radio Italia Anni 60. A rendere nota la sua scomparsa, avvenuta dopo una breve lotta contro la malattia, è stato il giornalista Andrea Vianello, suo cugino, su Twitter: “La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, Susanna Vianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto”.

Wilma Goich e Vania Muccioli, ex mogli Edoardo Vianello/ "Una vita movimenta, poi..."

Susanna Vianello: la malattia e la morte improvvisa

Qualche mese fa, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, Wilma Goich ha parlato della morte della figlia Susanna Vianello e del dolore con cui la sua famiglia convive da più di un anno. La ex moglie di Edoardo Vianello ha raccontato come la figlia ha scoperto di avere un tumore al polmone, attraverso un tac: “Improvvisamente disse ‘Ho la sciatica’, non era la sciatica, era un tumore al quarto stadio con metastasi alle ossa”. Il decorso della malattia è stato molto rapido: “In un mese se n’è andata, quando l’abbiamo ricoverata, dopo una settimana non c’era più”, ha aggiunto la Goich. Anche Edoardo Vianello ha parlato della tragica morte della figlia Susanna ai microfoni di Storie Italiane: “È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita. Sento Susanna sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata”.

