Suso papà per la 2a volta/ L’attaccante del Milan e Alis annunciano un altro bebè

Non sarà un momento troppo felice calcisticamente parlando, ma di contro l’amore per Suso va a gonfie vele: nelle ultime ore, infatti, l’esterno d’attacco di casa Milan, nel giro della nazionale spagnola, ha annunciato che a breve diventerà per la seconda volta papà. Attraverso la propria pagina Instagram, Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre, assieme alla moglie e compagna di vita, Alis Rodriguez, ha postato la fotografia in compagnia della consorte e del figlio Alessio, nato undici mesi fa, con in mano un’ecografia. A corredo, la didascalia “Ciao, sono Alessio, e volevo dirvi che dai prossimi mesi non sarò più figlio unico”. Uno scatto che in breve tempo ha fatto il giro del web e che ha già toccato quota 43mila like con annessi centinaia di commenti.

SUSO PAPÀ PER LA SECONDA VOLTA

In contemporanea Alis ha caricato la stessa foto sulle sue storie di Instagram, da mostrare ai suoi 40mila e oltre seguaci. I due sono una coppia molto affiatata, e come già anticipato poco fa, hanno suggellato il proprio amore, quasi un anno fa, con l’arrivo di un bebè, lo splendido Alessio. Numerosi gli scatti sui social della vita quotidiana di Alis e Suso, con l’aggiunta del loro splendido figlio, come ad esempio quello in cui lo stesso attaccante del Milan fa il bagno assieme al suo primogenito, palesemente divertito. E chissà che questo nuovo arrivo non possa giovare a Suso e di riflesso anche a tutto il Milan, con il Diavolo che ha iniziato la stagione 2019-2020 in negativo, ottenendo solamente nove punti in sette gare, frutto di tre successi e quattro capitolazioni. Uno score di magra che ha indotto la dirigenza di via Aldo Rossi ad esonerare mister Giampaolo dopo solo centoundici giorni dal suo arrivo a Milanello (record di permanenza negativa), passando il testimone all’ex allenatore di Fiorentina e Inter, Stefano Pioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA