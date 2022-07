Sussidio disoccupazione mentre si studia/ A che condizioni si può percepire?

Sono tanti i giovani che si chiedono se la disoccupazione si può percepire anche mentre si studia. La risposta per il bene di tutti coloro che avevano questa perplessità, è affermativa, purché vengano rispettate determinate condizioni.

Nonostante la NASPI può esser erogata e percepita anche se un giovane è impegnato nel suo percorso di formazione scolastica, egli non ha il diritto di licenziarsi e prendere che gli venga riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione.

Disoccupazione mentre si studia: come si può ottenere

Abbiamo appurato quindi, che disoccupazione mentre si studia è assolutamente percepibile. Vanno rispettati però, tali requisiti:

Il giovane che vuol studiare, per percepire la NASpI dev’essere licenziato per volontà del datore di lavoro. Egli non può dimettersi giustificandosi per lo “studio” e pretendere la disoccupazione. La NASpI è cumulabile con il reddito di cittadinanza o con altri redditi purché derivanti da un’attività classificata come “formativa”, stage, borse di studio, tirocini e via dicendo.

Per chi fosse interessato ad approfondire la questione, è possibile consultare la circolare Inps n. 174 del 23 novembre del 2017.

Disoccupazione mentre si studia: lo stesso vale in caso di Erasmus?

La NASpI può essere percepita anche qualora lo studente si recasse in Erasmus in un paese all’interno dell’Unione Europea, oppure in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, o ancora in un altro paese fuori Europa, purché il viaggio non abbia la finalità di ricerca al lavoro.

A regolare quanto detto sono gli articoli 20 e 21, contenuti nel decreto legislativo 150/2015. Indipendentemente dal periodo di permanenza, il giovane potrà mantenere la sua indennità di disoccupazione, a patto che come detto anticipatamente, essa non riguardi la ricerca di un’attività lavorativa.

In breve, per fare in modo che si possa continuare a ricevere la disoccupazione mentre si studia, sarà opportuno farsi licenziare e non dare autonomamente le dimissioni, altrimenti non si avrà diritto ad alcuna indennità.











