Susy Fuccillo è incinta/ Ex di Amici: al terzo mese di gravidanza dopo Cristiana

Susy Fuccillo è incinta. La ballerina che ha preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi (vinta da Marco Carta) è in dolce attesa, ancora una volta. La giovane napoletana infatti, ha annunciato proprio di recente attraverso i suoi canali social ufficiali, di essere ancora una volta incinta dopo essere diventata mamma della piccola Cristiana venuta al mondo a maggio del 2018. “Inaspettato amore…. questa gravidanza è stata una vera e propria sorpresa per noi! Dio ha deciso di mandarci un’altra benedizione, e noi accogliamo questo grande dono, che è la vita, con tutto l’amore del mondo! La mia famiglia si allarga…ed io sono immensamente grata. Vi amo” ha scritto in un post in cui posa al fianco del marito insieme alla primogenita. In un altro scatto condiviso sempre sul profilo del social network dedicato alla fotografia, si fotografa davanti allo specchio presentando un bel pancino al terzo mese. Tra i commenti, troviamo anche una bella emoticon con gli occhioni a cuore di Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Commenti dolcissimi anche da parte di Virginia Tomarchio, Andrea Dianetti e Cristian Lo Presti.

Susy Fuccillo, chi è? Carriera e vita privata dopo Amici

Lo scorso 21 settembre Susy Fuccillo ha avuto modo anche di fare una dedica al marito, in occasione del loro anniversario. Postando alcuni scatti del matrimonio ha scritto: “21 settembre…. dal nostro SI, oggi sono passati 4 anni. Ti sceglierei mille volte in questa vita…animo buono e nobile, responsabile e diretto, padre attento e presente, un marito complice e protettivo; Ti amo punto… amo pure i tuoi mille difetti, quelli ne hai tanti e lo sai”, ha scritto su Instagram. Susy Fuccillo ha partecipato ad Amici nella stagione 2007/2008, essendo molto amata dal pubblico. Nel suo percorso all’interno del talent show di Canale 5 è stata ostacolata abbondantemente da Alessandra Celentano per via del fisico formoso. Di contro, era molto apprezzata e amata da Garrison. Dopo aver lavorato come ballerina in alcune trasmissioni televisive, si è data alla moda ed è diventata stilista, oltre a dirigere un’agenzia di eventi specializzata in gare di danza. Nel 2015 è convolata a nozze con il suo Salvatore e per lui ha lasciato Napoli stabilendosi definitivamente in Sicilia.

